Un triunfo clave de Uruguay

Uruguay goleó ayer Venezuela por 4 a 1 en Montevideo y logró un triunfo vital en busca de un lugar en el Mundial Qatar 2022 a falta de dos jornadas para la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas.Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez (de penal) convirtieron para el seleccionado "Celeste" que obtuvo su segundo triunfo consecutivo con Diego Alonso como seleccionador, desde el debut del jueves pasado en el 1-0 ante Paraguay en Asunción.Para la Venezuela de José Pekerman descontó el atacante Josef Martínez.Uruguay alcanzó los 22 puntos para continuar expectante en las primeras posiciones, mientras que Venezuela cierra la tabla de posiciones con 10.GOLEO BRASILBrasil no tuvo piedad ante Paraguay y lo goleó por 4 a 0 en Belo Horizonte. Así dejó sin chances de clasificación al Mundial al equipo dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto-Los goles del conjunto brasileño los marcaron Rafinha (28'), Coutinho (62'), Anthony (86') y Rodrygo (88') .Con este resultado, Brasil sigue como puntero de las Eliminatorias con 39 puntos y Paraguay, penúltimo con 13.TRIUNFO CLAVE DE CHILEChile logró ayer un triunfo clave en sus aspiraciones para poder ir al Mundial de Qatar 2022 al vencer en la altura de La Paz a Bolivia por 3 a 2, en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La "roja" se impuso con dos goles del delantero Alexis Sánchez, a los 14 minutos del primer tiempo, de tiro libre, y a los 40 del complemento, etapa en la que también marcó Marcelino Núñez. El conjunto local llegó al empate con un cabezazo de Marc Enoumba, a los 37 del inicio y el delantero Marcelo Moreno Martins, a los 43 del final, también de cabeza.Con este resultado Chile suma ahora 19 puntos y tiene chances matemáticas de conseguir un lugar, al menos en el Repechaje, pero depende de otros resultados.Al cierre de nuestra edición se enfrentaban Perú y Ecuador en Lima.En la jornada del 24 de marzo, jugarán: Argentina vs. Venezuela; Brasil vs. Chile, Paraguay vs. Ecuador y Colombia vs. Bolivia.