Argentina no detiene su marcha ganadora

La Selección argentina mostró un trabajo colectivo compacto y venció anoche a Colombia, que agudiza su crisis, por 1 a 0 en el partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes" por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022. El gol argentino lo marcó el delantero Lautaro Martínez, a los 28 minutos del primer tiempo, tras un centro desde la izquierda Marcos Acuña.Con este resultado Argentina suma 35 puntos, a 4 del líder Brasil que derrotó a Paraguay, mientras que Colombia sigue perdiendo terreno y se tiene 17 unidades. El equipo albiceleste no contó ni con Lionel Messi, ni Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, pero con un Di María fulgurante.Argentina salió a controlar el balón para marcar presencia y con el rosarino creativo y con capacidad para buscar el lado derecho del ataque albiceleste y desde ahí armar juego. La potencia de Lautaro siempre fue un faro para el esquema argentino, frente a una Colombia que se mostró timorato y falto de reacción para poder inquietar, ya no solo a la defensa, sino al mediocampo argentino.A los 15 Di María sacó un remate desde la derecha que se fue cerca del poste izquierdo de Vargas, tras una gran recuperación de Lautaro Martínez. Un poco de Luis Díaz, efímeros pasajes de James Rodríguez y el torbellino de Cuadrado fueron los argumentos del equipo cafetero, muy lejos de las pretensiones de quien desea ir a un mundial.Argentina siempre estuvo concentrado, en la recuperación y en la creación de tres cuartos de cancha hacia adelante, y sobre los 28 un centro de Acuña desde la izquierda sobró a los dos defensores centrales y el balón le quedó a Lautaro Martínez, quien definió de zurda. El 1 a 0 solo hizo agudizar las carencias, no futbolísticas, sino anímicas de una Colombia casi sin oxígeno para hilvanar ideas colectivas.Argentina manejó el balón con inteligencia, con una presencia vital de Lisandro Martínez en la última línea, no solo porque cortó cualquier propuesta rival, sino que fue salida clara para los dirigidos por Scaloni. En el final de la primera parte, Colombia armó su primera jugada elaborada y Luis Díaz dejó a Borja mano a mano con "Dibu" Martínez, pero el uno tapó y dio rebote y luego el propio Díaz remató al gol, pero Pezzella salvó en la línea.En el segundo tiempo Argentina siguió manejando el balón, con la movilidad de los mediocampistas, pero esta vez con más desprendimiento de los laterales, beneficiada por una Colombia que nunca estuvo cómoda en el partido. La inexpresividad de James Rodríguez se tradujo en su reemplazo a los 11 minutos por Luis Suárez, mientras que lo mismo pasó con Lucas Ocampos, quien le dejó el lugar a Maxi Meza.Un nuevo remate de Di María desde afuera del área exigió otra vez los reflejos de Vargas, que envió el balón al córner, y el duelo sumó un nuevo capítulo cuando a los 19 el rosarino disparó recto y el "uno" mandó otra vez la pelota afuera. El correr de los minutos permitió que Scaloni ensaye variantes, para poder observar a jugadores que están buscando su lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar.ARGENTINA 1 - COLOMBIA 0Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).Árbitro: Raphael Claus (Brasil).: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Giovani Lo Celso (77' Emiliano Buendia), Guido Rodríguez, Lucas Ocampos (56' Maximiliano Meza); Alejandro Gómez (77' L. Martinez Quarta), Lautaro Martínez (67' Paulo Dybala) y Ángel Di María (67' Nicolás González). DT: Lionel Scaloni.Camilo Vargas; John Medina (66' Valoyes); Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Mateus Uribe (56' Cantilo), Wilmar Barrios (74' Cuellar), Juan Cuadrado, James Rodríguez (56' Suárez), Luis Díaz y Miguel Borja (74' Falcao). DT: Reinaldo Rueda.Gol en el primer tiempo: 28m Lautaro Martínez (A).