Cocco: “El objetivo para el 2022 es que el salario de los municipales le gane otra vez a la inflación”

El próximo 28 de febrero, el actual secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco, junto a la Comisión Directiva que lo acompañará, asumirá la conducción del gremio por un nuevo mandato de cuatro años y dijo tener buenas expectativas para el año en curso.Luego de un 2021 con muchos días de paro y para forzar negociaciones paritarias para que los salarios de los municipales no se sigan atrasando con relación al imparable alza de precios, afirmó que “el objetivo sigue siendo el mismo”.Cocco dialogó con La Opinión y abordó distintos temas que son preocupación del gremio, como la recurrente situación de la obra social de la provincia (IAPOS), que corta sus servicios en el departamento Castellanos y la desilusión ante la negativa del Concejo de no aprobar la creación de cargos y contratos de personal para el Municipio, pero adelantó que lo seguirán pidiendo.Sí, era lo que nos habíamos propuesto a principio de año, después de un 2020 muy duro, donde habíamos perdido 16 puntos con la inflación y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores había decaído muchísimo. Como mínimo nuestra meta era no perder con la inflación y, si podíamos recuperar algo, bienvenido sea. Una de las pautas la cumplimos, de la otra estuvimos cerca. Este año, más allá de que sabemos que va a ser un año más difícil después de estos dos años tan complejos, las expectativas son exactamente las mismas: no perder con la inflación y recuperar algo de lo que hemos perdido en el 2020, nuestro objetivo sigue siendo el mismo.Sinceramente, creemos que hemos hecho un gran esfuerzo durante el 2020, como todos los trabajadores de la Argentina, y también en el 2021. Fueron dos años durísimos como nunca pasamos y los trabajadores municipales y comunales hemos estado desde el principio en la primera línea, con un compromiso enorme ante todas las dificultades que tenía la sociedad en su conjunto. Creemos que son estos momentos difíciles donde hay que reconocer ese tipo de esfuerzos. En el 2021 lo hemos visto plasmado, como te decía al principio, y creemos que no son momentos de especular con el poder adquisitivo de los trabajadores, así que nosotros tenemos las expectativas de que sea un año bastante similar al 2021, más allá de que entendemos que es difícil.Por suerte, se solucionó hace unos días. Es otra de las problemáticas que nunca, en los últimos años hemos podido normalizar como es el de las prestaciones en el departamento Castellanos. No hemos podido plasmar una contención en salud en general y nos ha sido muy difícil poder resolver la problemática del pueblo trabajador en un área tan sensible como es la salud. Esperemos que este el puntapié inicial de un acuerdo con clínicas y sanatorios y que podamos tener lo que merecemos realmente todos los afiliados a IAPOS, que son las prestaciones de alta calidad que tienen, por ejemplo, tanto en Santa Fe como en Rosario. Creemos que tenemos todo dado aquí para hacerlo, pero nos hemos encontrado diversas dificultades.Dejó una sensación amarga en el gremio, porque es una historia que se repite. Nosotros le explicamos permanentemente al Concejo que no iba a demandar más erogaciones de parte del municipio. Se trata de trabajadores que tienen 4, 5 o 6 años en contratos, que han mostrado fehacientemente su capacidad y que es importantísimo el pase a planta porque les da estabilidad laboral, pero siempre encontramos, en los últimos años, una resistencia de parte (de la oposición) del Concejo. La planta está atada permanentemente a la cantidad de servicios que tiene la municipalidad de Rafaela. Nosotros siempre decimos que es atípico, no existe un municipio en la Argentina que tenga todos los servicios que tiene Rafaela porque lo conocemos, hablamos con conocimiento de causa. Desde ese lugar necesitaríamos un acompañamiento distinto del Concejo, con una planta que sea más amplia, para que se puedan resolver temas mucho más dinámicamente. No me refiero a áreas muy puntuales como recolección que son áreas de trabajos muy específicos, funciones muy difíciles de llevar a cabo, imaginate que los chicos corren entre 30 y 35 km por día, que es un desgaste tremendo y eso hace que se necesite la incorporación de gente. A pesar que no hemos conseguido la cantidad de pase a planta que hemos solicitado lo vamos a seguir pidiendo, sabemos que ha pasado otros años que por mitad de año han sacado una Ordenanza y amplía la planta, tanto de personal permanente como de contratados y vamos a seguir trabajando.Así es, estamos asumiendo la nueva comisión directiva por cuatro años y tenemos una serie de proyectos, una parte de la construcción del predio recreativo que tenemos como es el espacio cultural que hemos habilitado, en el último tiempo. También tenemos una serie de trabajos puntuales sobre ejes fundamentales como la capacitación y entendemos que va a ser un gran año y seguramente vamos a estar resolviendo, en conjunto, todos los trabajadores las dificultades que se nos van presentando, las viejas y las nuevas que seguramente tendremos pero con mucho compromiso y mucho agradecimiento de la nueva comisión directiva a todos los trabajadores municipales y comunales que nos han elegido así que estamos muy contentos.