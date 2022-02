Máximo renunció a la presidencia del bloque

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, anunció este lunes su decisión de no continuar en el cargo de la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos y explicó que su "paso al costado" se debe a "no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", explicó el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023", expresó en una larga y dura carta.

El escrito de Máximo Kirchner deja en evidencia la postura no sólo de La Cámpora sino de Cristina Kirchner, pese a que la Vicepresidenta aún no hizo público su posicionamiento sobre el tema, en medio de las especulaciones sobre diferencias al interior de la coalición oficialista.

El jefe camporista dejó en claro que tanto las negociaciones como las consecuencias del pacto con el FMI son responsabilidad del equipo económico encabezado por el ministro Martín Guzmán y por el presidente Alberto Fernández, y que Unidad Ciudadana, la fuerza política propia que construyó Cristina Kirchner en 2017, no tuvo nada que ver con el acuerdo que en el kirchnerismo consideran perjudicial para el futuro del país.

De acuerdo a la mirada de Máximo Kirchner, el entendimiento alcanzado por Guzmán y el Presidente con el FMI convalida un préstamo que considera ilegítimo por las violaciones a su propio estatuto y "los abusos" del organismo, "perdonando además, todos y cada uno de los incumplimientos del Gobierno de Macri".

"No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional", fustigó.

El ahora ex titular de la bancada oficialista en Diputados también dejó entrever una crítica a quienes para argumentar a favor de este acuerdo "apretaban prometiendo el infierno si no se hacía" lo que pretendía el FMI.