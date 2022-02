"Es golpista", afirmó la ex ministra Bullrich

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tildó de "golpista" y de "peligrosa" la movilización convocada por un sector del oficialismo en contra de la Corte Suprema de Justicia.

"Es ir en contra de los principios básicos que tiene nuestra Constitución", enfatizó Bullrich, y argumentó: "Este tipo de apriete porque las cosas no salen como Cristina Kirchner hubiese querido, es golpista. Querer atentar contra el máximo tribunal de nuestro país es golpista".

La líder de la oposición denunció que se trata de una convocatoria antidemocrática: "El solo hecho de que el partido que esté en el Gobierno genere una marcha de este tipo, significa que uno se está cayendo de la arena democrática".

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad cuestionó los tiempos del Gobierno para cerrar el primer entendimiento con el FMI: "Hay una irresponsabilidad en el sentido de haber llegado al último segundo, y en el medio haber pagado alrededor de 5.000 millones de dólares, que si hubiera querido negociar desde un primer momento, otra hubiera sido la situación".

También, pidió esperar a la carta de intención para monitorear la letra chica del acuerdo, y celebró el "principio de entendimiento".

"El Presidente salió a decir que había arreglado con el Fondo y que no había que hacer nada, y después empezamos a saber que había que bajar la emisión, el déficit y los subsidios", concluyó.