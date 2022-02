Se flexibiliza el cepo para las empresas

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Jorge Carrera, vicepresidente segundo del Banco Central, consideró que el acuerdo con el FMI permitiría flexibilizar el cepo cambiario para las empresas, pero no así para los ahorristas.

Según el funcionario, "lo más importante, ahora, es acumular reservas" y dijo: "En ese contexto y en los primeros meses o tal vez años, el cepo mantendrá las características actuales, pero sin perder de vista que la idea es abrirlo gradualmente, para que haya una mayor movilidad de capital para la inversión extranjera".

Carrera resaltó que "cuanto más se consolide no solo la acumulación de reservas, sino también el superávit comercial y el de cuenta corriente, se podrá ir liberalizando el cepo".

Recordó que las restricciones para operar en el mercado de cambios se han levantado para aquellas empresas que aumenten sus exportaciones: "Sobre un porcentaje del total exportado, tienen libertad para girar utilidades", puntualizó.

Y aclaró que la liberalización de las restricciones al dólar no alcanzará a las actividades "de especulación".

El funcionario insistió con que "el principal objetivo es acumular reservas, pero también reducir la emisión monetaria, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".