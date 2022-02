Extensión hasta junio del programa Ahora 12

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Gobierno extendió ayer hasta el 30 de junio próximo la vigencia del programa Ahora 12, con los mismos rubros pero sin la financiación en 30 cuotas.La decisión se formalizó por medio de la Resolución 34/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial.Esta iniciativa, que busca fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, vencía este lunes, pero el Poder Ejecutivo decidió prorrogarla hasta el 30 de junio inclusive, con la aclaración de que ese plazo también podrá extenderse a su vencimiento.En esta oportunidad, Comercio Interior estableció que, para la compra de motos, podrán adquirirse a través de este Programa aquellas unidades cuyo precio final no supere los $300.000.Además, estarán disponibles anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $20.000.Según lo dispuesto, se van a mantener los planes de 3, 6, 12 y 24 cuotas, pero no así los de 30.El límite disponible para esas financiaciones en cuotas "estará determinado por aquel tope que haya convenido la emisora de la Tarjeta de Crédito con cada uno de sus usuarios y/o consumidores", de acuerdo con el texto oficial.Por su parte, los proveedores y/o comercios, en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito podrán elegir: cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 10,71% o en un plazo de hasta diez días hábiles con una tasa del 13,94%, para las ventas realizadas con la modalidad de 12 cuotas.Comercio Interior destacó que los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el Programa "han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de los consumidores".Además, subrayó que diversas cámaras y asociaciones empresariales "manifestaron la centralidad del Programa Ahora 12 y su relevancia en torno a la dinamización del consumo interno, la producción de bienes en la industria local, la recuperación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como la consecuente generación de empleo".Por último, explicó que "a raíz de la evolución de las tasas de interés de mercado para las financiaciones con tarjeta de crédito y créditos personales, la trayectoria de los precios y la evolución de las condiciones epidemiológicas, resulta preciso adecuar las condiciones financieras del Programa", suprimiendo la modalidad de 30 cuotas.