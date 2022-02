Teorías sobre Ómicron

¿De dónde surgió la variante del Covid-19 Ómicron? Esa es una de las preguntas fundamentales que se están haciendo los científicos a más de dos meses de detectada en Sudáfrica y luego de que se haya extendido por prácticamente todo el mundo.El interrogante tiene que ver con que no existe una ruta de transmisión transparente que vincule a Ómicron con sus predecesores.En cambio, la variante tiene una cantidad inusual de mutaciones, que fueron evolucionando completamente fuera de la vista de los investigadores.Esta nueva variante es muy diferente de las anteriores, como por ejemplo Alpha y Delta. Ante esto los virólogos evolutivos consideran que su ancestro genético más cercano data probablemente de hace más de un año.Según publicó la prestigiosa revista científica "Nature", la cuestión de los orígenes de Ómicron tiene una importancia más que académica. Determinar en qué condiciones surgió esta variante altamente transmisible podría ayudar a los científicos a comprender el riesgo de que surjan nuevas variantes y sugerir pasos para minimizarlo.El recientemente formado Grupo Asesor Científico para los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO) de la Organización Mundial de la Salud se reunió en enero para discutir los orígenes de Ómicron. Se espera que el grupo publique un informe en los primeros días del mes que hoy se inicia.Antes de ese informe, los científicos están investigando diferentes teorías. Aunque han secuenciado millones de genomas de SARS-CoV-2, es posible que simplemente hayan pasado por alto una serie de mutaciones que eventualmente condujeron a Ómicron.Alternativamente, la variante podría haber desarrollado mutaciones en una persona, como parte de una infección a largo plazo. O podría haber surgido sin ser vista en otros huéspedes animales, como ratones o ratas.Por ahora, cualquier idea que favorezca un investigador, a menudo se reduce a una intuición más que a cualquier tipo de argumento basado en principios.Los investigadores están de acuerdo en que Ómicron es un recién llegado. Se detectó por primera vez en Sudáfrica y Botswana a principios de noviembre de 2021.Desde entonces, las pruebas retrospectivas han encontrado muestras anteriores de individuos en Inglaterra el 1 y 3 de noviembre, y en Sudáfrica, Nigeria y los Estados Unidos el 2 de noviembre.Un análisis de la tasa de mutación en cientos de genomas secuenciados y de la rapidez con la que el virus se había propagado entre las poblaciones en diciembre, refleja que su aparición no se produjo mucho antes, alrededor de finales de septiembre o principios de octubre del año pasado. En el sur de África, probablemente se extendió desde la densa provincia urbana de Gauteng, entre Johannesburgo y Pretoria, hasta llegar a la vecina Botswana.Pero debido a que Johannesburgo alberga el aeropuerto más grande del continente africano, la variante podría haber surgido en cualquier parte del mundo, simplemente detectada en Sudáfrica debido a la sofisticada vigilancia genética del país.Lo que se destaca de Ómicron es su notable número de mutaciones. Se estima que tiene más de 50 en comparación con el virus SARS-CoV-2 original aislado en la ciudad de Wuhan, en China. Unas treinta contribuyen a los cambios en los aminoácidos en la proteína espiga, que el coronavirus usa para unirse y fusionarse con las células, en tanto que las variantes anteriores de preocupación no han tenido más de diez mutaciones de este tipo.Los investigadores han visto muchas de estas mutaciones con anterioridad, por lo que algunos le otorgaban al virus una mayor capacidad para unirse a la proteína receptora ACE2, que adorna las células huésped y es el punto de acoplamiento para el SARS-CoV-2, o para ayudarlo a evadir el sistema inmunológico del cuerpo.