Llegaron los primeros autotest

Los autotest de Covid comenzaron a ser distribuidos este lunes en las farmacias de la provincia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1era. Circunscripción señalaron que desde la tarde de ayer, en algunas farmacias de la capital provincial y la región, como también en Rosario, ya se pusieron a la venta.

De todos modos, fuentes de la entidad le dijeron a UNO Santa Fe que la mitad de las farmacias que se encuentran bajo la órbita de la 1era Circunscripción se anotaron para venderlos; es decir, aproximadamente unas 200. Es que aquellas farmacias que optaban por tener a la venta los test debían registrarse. Eso se debe a que, como indica el procedimiento, son las responsables de informar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el resultado del test reportado previamente por el comprador del dispositivo. Según indicaron referentes del rubro farmacéutico, el registro continuará abierto. En ese sentido, dependiendo de la demanda existente, prevén que más farmacias adhieran al sistema para ofrecerlos. Se trata, por el momento, de solo uno de los cinco autotest que fueran aprobado por la Anmat. En declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT 10", la titular del Colegio de Farmacéuticos, Miriam Monasterolo precisó: "El que ha llegado en esta oportunidad tiene un precio de venta al público de 1.650 pesos". Sobre los autotest fabricados en Rosario, Monasterolo precisó que estarían a la venta a mediados de febrero.



DATOS DEL PACIENTE

Consultada sobre cómo es el procedimiento para informar el resultado, explicó: "La persona que quieran adquirir el test de autoevaluación se debe acercar a las farmacias que están adheridas; no todas las farmacias tienen disponibilidad. Esta farmacia tomará los datos del paciente que va a adquirirlo; nombre, apellido, documento y otros datos más". "Luego -continuó- el farmacéutico le entregará un comprobante de dispensa. El paciente se compromete a informar a la farmacia el resultado de ese test; que puede ser positivo, negativo, inválido o puede avisar que no lo va a utilizar en este momento y que se lo realizará más tarde". "El paciente que lo adquiere, a las 24 horas de ser positivo o negativo debe informarlo. Y si lo ha comprado para realizarlo más adelante no pueden pasar más de siete días porque la farmacia debe informarlo pasado ese tiempo límite", aclaró. Recordó que "en el comprobante de dispensa hay un código QR. El paciente lo puede leer con su celular e informarlo a través del mismo". Y aclaró que puede ir a comprarlo un tercero al dispositivo, pero los datos que se registran son los del paciente que se va a realizar el autotest.



¿Y EN RAFAELA?

Mientras tanto, los titulares de una farmacia céntrica de la ciudad le comentaron a este Diario, con respecto a la llegada de los autotest, que no tienen conocimiento de cuándo van a llegar a Rafaela para empezar a ser comercializados. "No sabemos cuándo van a llegar. Puede ser en el pedido de esta noche -por ayer-, o en el de mañana -por hoy- o pasado. No tenemos mayores precisiones ni información oficial, pero pueden llegar en cualquier momento, de manera sorpresiva". Igualmente, en los últimos días ya hubo algunos rafaelinos, no muchos, que han consultado precios y fecha del posible arribo de estas pruebas. Cabe consignar que en Rafaela hay 40 farmacias y la gran mayoría se han inscripto para poder recibir y vender este novedoso método.

Por su parte, Isabel Reinoso, presidenta de la Cofa (Confederación Farmacéutica Argentina), afirmó que “entre el viernes y hoy (lunes) ingresaron al país 100 mil autotest del laboratorio Jayor”, y adelantó que se comprometió a “traer 100 mil testeos por semana”. “El viernes se distribuyeron entre las droguerías que reparten al interior del país”, explicó. Informó, además, que el laboratorio Roche ingresó otras 25 mil unidades con una “presentación que vienen de a cinco unidades” por caja. Reinoso agregó que “el resto de los laboratorios comenzarán con las entregas a partir de la segunda quincena de febrero”.