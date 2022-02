Continúa el trámite para el Boleto Educativo Gratuito

El Boleto Educativo Gratuito es un programa que implementa la Municipalidad de Rafaela desde el año 2017 y que desde el 2021 también se convirtió en una política del Gobierno provincial. “Esta es una de las formas en las que el Estado local acompaña a la educación en nuestra ciudad", manifestó la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo. "El sistema permite, de acuerdo a la categoría, gozar del beneficio de una cantidad mensual de viajes, de lunes a viernes o lunes a sábado, con un límite diario de 2 o 4 pasajes sin cargo, de acuerdo a las características del estudio que realiza cada estudiante, docente, no docente y asistente escolar", describió la funcionaria.

Además, aclaró: "El beneficio tiene validez durante el año en el que se otorga venciendo cada 31 de diciembre. La tarjeta permite un uso mixto, como boleto educativo y como usuario general, dando la posibilidad de cargar saldo para realizar viajes por fuera de los parámetros del beneficio, abonando el costo del pasaje correspondiente a la tarifa plana".



¿COMO TRAMITARLO?

El proceso, que ya se puso en marcha hace un par de semanas, se inicia con la obtención del turno desde la página web de la Municipalidad de Rafaela, ingresando al banner "Turnos web" que se encuentra en el inicio (https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/268). Una vez allí, se debe seleccionar la Unidad de Gestión SUBE (UGS) donde se realizará el trámite: el hall del municipio, el Parque Malvinas Argentinas o la Terminal de Ómnibus.

Posteriormente, se deberá descargar el formulario de solicitud desde el siguiente link https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/297. Los mismos también podrán solicitarse de forma impresa en las UGS.

Los beneficiarios tendrán que demostrar su relación con la entidad educativa correspondiente a través de la presentación del certificado de alumno regular con firma de la autoridad. “Es una posibilidad y beneficio que se otorga desde el Estado local. Este año decidimos arrancar más temprano para que aquel que no lo conoce, tenga la posibilidad de venir, asesorarse, consultar la cantidad de pasajes que se le pueden otorgar, la disponibilidad horaria de los coches. Y una vez que los establecimientos educativos comiencen sus actividades, desde el 1° de febrero, ya tienen una parte realizada administrativa para que los directivos constaten que son alumnos regulares, docentes activos y puedan hacer uso del beneficio ya en el mismo mes de febrero”, explicó Andreo.

El día y horario del turno, la persona tendrá que presentarse a la UGS con el formulario de solicitud, DNI digital (ya que se realiza con el número de trámite que posee el documento) y tarjeta SUBE para la carga del atributo local "Boleto Educativo Gratuito".



¿QUIENES PUEDEN ACCEDER?

“El Boleto Educativo Local es para alumnos y alumnas del nivel primario, secundario, terciario y universitario. También para personal docente y no docente de las instituciones, y los auxiliares escolares de cada uno de los establecimientos”, remarcó la coordinadora.



ATRIBUTOS SOCIALES

Se recuerda a los beneficiarios de atributos sociales para Boleto Inclusivo, Boleto Inclusivo con acompañante y jubilados y pensionados de la Ley 5110, que aún pueden renovar este beneficio que venció el 31 de diciembre del año 2021. Para ello deberán acercarse a las Terminales Automáticas SUBE (TAS) que se encuentran en las UGS ubicadas en el Hall Municipal (Moreno 8), Terminal de Ómnibus (Ernesto Salva 1651), Parque Malvinas Argentinas (Tucumán 110) y en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). El atributo se activa nuevamente colocando la tarjeta SUBE sobre la TAS para continuar utilizando este beneficio en el transporte público durante el año 2022.