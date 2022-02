La Provincia capacita a empresas para que puedan vacunar a sus empleados

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, junto con el secretario de Salud, Jorge Prieto, brindaron una conferencia de prensa este lunes para informar sobre la capacitación a empresas con el objetivo de vacunar a sus empleados en el marco del proceso de descentralización de la campaña de vacunación contra Covid 19 que lleva adelante el gobierno provincial.

En la oportunidad, Pusineri anunció que “estamos trabajando en la capacitación con empresas que reúnen un número importante de trabajadores, que han comprometido logística y vacunadores para llevar adelante la vacunación de sus trabajadores”.

En ese sentido, el ministro añadió que “significa la posibilidad de sostener y llevar adelante la vacunación de sus trabajadores y también una forma de contribuir a lograr la presencialidad en el trabajo, disminuir los índices de ausentismo y llevar adelante un mecanismo eficaz para dejar atrás definitivamente la pandemia”.

Asimismo, consultado sobre el ausentismo en las empresas, Pusineri explicó que “teníamos relevado un ausentismo que rondaba el 20% y que ha disminuido desde el momento que los contactos estrechos, sin síntomas y con esquema completo de vacunación ya no necesitan aislarse”. De igual modo, el funcionario indicó que “es un proceso dinámico que requiere conducta y vacunación y este tipo de acciones contribuye a eso”. “Es un trabajo conjunto, que se ha hecho no solo con los ministerios de la Producción y Salud sino con las empresas y entidades como Fisfe y gremiales, que también participan y están consustanciadas en llevar adelante este tipo de acciones”, agregó el ministro.

Entre las empresas que ya se sumaron a la iniciativa se encuentran: Swift, Paladini, Acindar, General Motors, La Virginia y Gerdau del sur provincial; Basso y Mahle de Rafaela; y el Parque Industrial Sauce Viejo. “No es un listado cerrado sino que estamos teniendo conversaciones con otras empresas que tengan un número importante de trabajadores y estén dispuestas a colaborar en la campaña con la logística, con vacunadores y participando en el trabajo de capacitación que lleva el Ministerio de Salud”, concluyó Pusineri.

Por su parte, Prieto expresó que “el objetivo es completar los esquemas de vacunación porque hemos detectado que hay personas que todavía no lo han hecho y también que puedan acceder durante el mes de febrero a los refuerzos aquellas personas que han cumplido los 4 meses desde que recibieron la segunda dosis”. “La importancia de esto es que continuemos funcionando sin resentir la economía y la producción y fundamentalmente el ausentismo laboral. La logística deberá aportarla cada una de las empresas. El Ministerio de Salud ha dispuesto ya los equipos de capacitadores, no solo la logística de lo que hace al recurso humano, sino también en lo que hace a la capacitación para el registro y la trazabilidad de cada una de las vacunas y, fundamentalmente, el tipo de restitución. La idea de esto es la accesibilidad, alcanzar lo antes posible, como dice el gobernador Omar Perotti, que el mejor lugar para una vacuna es el brazo de los santafesinos y santafesinas. Estamos próximos al inicio de clases y a un otoño que queremos alcanzar por encima del 90% de esquemas completos”, añadió el secretario.

Por último, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, describió que las empresas no tienen requisitos para acceder a las capacitaciones: “Se ponen en contacto con el Ministerio de Producción y, a través de la secretaría de Industria, con las distintas cámaras y entidades gremiales van coordinando cada uno de los esquemas, tanto de capacitación para que luego las empresas puedan realizar la vacunación dentro de sus empresas, obviamente en articulación con el Ministerio de Salud para proveer de todos los materiales y garantizar que la mayor cantidad de empleados que no tengan el esquema de vacunación completo, o que no estén vacunados, puedan así acceder”.