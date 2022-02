Rafaela trabaja para sumarse a la ley de alcohol cero al volante

La Organización Panamericana de la Salud, la Facultad de Medicina de la UBA, 53 entidades científicas del país y 8 de cada 10 personas están de acuerdo con una ley de alcohol cero al volante. La iniciativa que impulsa la ANSV busca dar un mensaje claro sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Es que las estadísticas son claras: de cada cuatro siniestros viales con fallecidos, en al menos uno el alcohol está presente. "Lo vemos en las noticias todas las semanas o conocemos a alguien que le pasó. Todos sabemos que el alcohol al volante solo produce pérdidas irreparables para muchas familias. Más allá de todo lo que pueda decirse -por falta de información o por defensa de intereses particulares-, sumado a los mitos y falsas creencias sobre los efectos del alcohol en la conducción, la única verdad es que año tras año, los conductores en estado de ebriedad provocan una gran cantidad de siniestros viales con consecuencias mortales", sostuvo Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial .

El funcionario recordó que hace casi 10 meses, en abril de 2021, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, se presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante para todo el territorio nacional. "El texto fue elaborado junto al Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito, y firmado por el diputado Ramiro Gutiérrez y el exdiputado Facundo Moyano, convencidos de que se trata de una iniciativa que puede marcar un antes y un después en materia de seguridad vial en la Argentina", remarcó Martínez Carignano sobre una normativa que actualmente rige en 9 provincias y en varias ciudades del país.

"El objetivo de este proyecto de ley es reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios. No está en contra de ninguna industria y no busca un país de abstemios. Solo busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas. El Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para que sea debatido un proyecto que tiene como fin mejorar la seguridad vial de todas y todos los argentinos" enfatizó el director Ejecutivo de la ANSV.

Consultado al respecto, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Rafaela, Jorge Muriel señaló: “Estoy totalmente de acuerdo y de hecho el bloque de concejales oficialistas está trabajando en función de esta iniciativa, buscando que en nuestra ciudad sea alcohol cero al volante y si bien faltan consensuar algunas cosas, se está avanzando con el tema”.

“Entendemos que es la tendencia a nivel nacional y mundial y hay que dejar en claro que no se trata de prohibir la ingesta de alcohol, por eso es muy importante poder charlarlo con todos los bares, restaurantes donde la gente va a consumir en momento de esparcimiento, pero lo que realmente genera problemas es la conducción cuando las personas consumen alcohol y están al frente de un volante”, consideró el funcionario municipal.

Muriel resaltó que “no es compatible el consumo de alcohol al momento de conducir, pudiendo generar problemas a terceros, incluso muy graves. Eso es lo que hay que considerar al analizar esta medida. Seguramente va a haber un debate a nivel nacional, porque es una ley que va a traer algún tipo de problemas, pero reitero, entendemos que es el camino por el que hay que transitar y por eso el bloque oficialista está trabajando en ese sentido”.

Desde la ANSV destacaron que la opinión pública respaldó, según lo muestran distintas encuestas, la propuesta de la tolerancia cero de alcohol en la conducción. En noviembre del año pasado, el organismo publicó una encuesta en Mendoza, San Juan y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 8 de cada 10 personas dijeron estar de acuerdo con que se establezca el límite cero para el alcohol al conducir. En diciembre, un estudio revelado por la Universidad de San Andrés realizado en 8 regiones del país, y de acuerdo a las iniciativas propuestas por el Gobierno Nacional, el 90% de los encuestados dijo estar a favor de una ley de alcohol cero al volante.

En Uruguay, donde rige la Ley de Alcohol Cero al volante desde finales de 2015 -también en Paraguay y Brasil-, un estudio realizado por integrantes de la Fundación Gonzalo Rodríguez, y publicado en la Revista Médica de ese país, determinó que la normativa generó una disminución de siniestros viales en el corto plazo y hasta un 37% menos de víctimas fatales. Además, no provocó ninguna merma o cambio significativo en el consumo de bebidas alcohólicas en el país.

La Ley de Tránsito 24.449 que rige en la actualidad establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (02); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero. El proyecto de la ANSV que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.

Las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz ya implementaron una ley de este tipo. En Santa Fe, solo Rosario, Pueblo Esther y la ciudad capital de la Provincia aprobaron a través de los concejos municipales una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol para los conductores.