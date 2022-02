Sensaciones y sentimientos

TRÍO LOS PANCHOS: TODA UNA VIDA



POR HUGO BORGNA

“Desandando voy por la vida, rodando sin parar. Todo va camino abajo y nadie nadie me podrá salvar, y no me importa salvarme porque todo todo lo perdí” (Desandando)

Chucho Navarro fue, tal vez, el último sobreviviente del Trío Los Panchos. Divididos definitivamente, Caridad Vázquez, -indiscutiblemente el gran amor de su vida-, lo acompañaba en su muy delicado estado de salud, mientras conflictos familiares y dentro del Trío, florecían como rosas negras en un jardín desgastado.

“No, yo no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después” (Caminemos)

Los mexicanos Jesús Navarro “Chucho”, Alfredo Gil “el güero” (por ser rubio) y el puertorriqueño Hernando Avilés se encontraban en Nueva York, como tantos miles de inmigrantes, con la esperanza de conquistar con su música la ciudad de los rascacielos. Se habían conocido una noche en 1941, cuando individualmente fueron contratados para actuar en un club nocturno. Chucho y Alfredo eran integrantes del trío del Charro Gil y Hernando Avilés del dueto Azteca. En 1944 en la esquina de la Séptima Avenida con calle 51 se encontraron casualmente Alfredo y Hernando, y allí nació la idea de formar el Trío. Su primera actuación fue el 14 de mayo de 1944 en el teatro Hispano del Bronx. Comenzaron con el nombre de Los Tres Panchos, atentos a la frescura de su canto, ya que se define a un “pancho” a una persona fresca y simpática (De “Los Panchos”, de Celina Fernández, esposa de Rafael Basurto Lara, última primera voz del Trío).

“Doquiera que tu vayas / (do si) si te acuerdas de mi / (mi la) la pena que te invade / (la sol) sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe / (fa mi) mi recuerdo será / (mi re) resplandor en tus noches / (re do) doquiera que tu vas”(Siete notas de amor).

Hernando Avilés, Raúl Shaw Moreno, Julio Rodríguez Reyes, Johnny Albino, Enrique Cáceres, Ovidio Hernández y Rafael Basurto Lara (1976 a 1981) fueron las primeras voces del Trío, siendo su nombre oficial definitivo Trío Los Panchos.

“Perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, (con todo el corazón, con todo el corazón) que tú eres la esperanza de mi única ilusión (de mi única ilusión, de mi única ilusión). Es tan grande la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, (cuando ama), que es todo lo que ansía, (cuando ama), mi pobre corazón” (Perdón).

El trío grabó con emblemáticas figuras invitadas, las que hicieron de ocasionales primeras voces. Eydie Gorme, Gigliola Cinquetti, Estela Raval, Javier Solís, María Martha Serra Lima y José Luis Rodríguez (el Puma) fueron los que tuvieron ese especial honor.

Ahora, algo confidencial -que no es nuevo en los cantautores- Chucho Navarro no podía convencer a una dama de la sustentabilidad de sus sentimientos hacia ella, entonces compuso “Lo dudo” (“Lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro, como el que tienes en mí”). El éxito fue doble, como bolero y por la consolidación sentimental subsiguiente.

¿Es la suya una musicalización sencilla? Es cierto, es una melodía fácil, tentadoramente cantable y gusta escucharlos una y otra vez.

No es poco, y también han sobrevivido al filtro impiadoso del tiempo, como parece demostrar una emblemática letra.

“Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos”