Atlético prepara el tercer amistoso

Este lunes comenzó la última semana de pretemporada del plantel profesional de Atlético de Rafaela en el predio del autódromo. Trabajos aeróbicos y ejercicios de definición y en espacios reducidos fueron la temática implementada por el cuerpo técnico encabezado por Rubén Darío Forestello, apuntando al tercer partido de preparación que sostendrá el viernes en Santa Fe, desde las 8.30 ante Colón.

La Crema tiene como objetivo primordial llegar de la mejor manera al enfrentamiento inaugural del torneo de la Primera Nacional 2022, el lunes 14 de febrero en Córdoba frente a Belgrano, sin dudas un rival por demás exigente para el arranque. Para ello, cabe mencionar que aún no se ha bajado la persiana en materia de incorporaciones y esta semana puede deparar algunas novedades, no en cuanto al número de las previas al comienzo del ciclo del "Yagui", pero sí en algunas posiciones puntuales.

Uno de los puestos apuntados es el de un volante central, recordando en este aspecto que no podrá estar Facundo Soloa en el comienzo del torneo por arrastrar una fecha de suspensión de la temporada anterior. Pero también se especula en que podría arribar un futbolista de características ofensivas.

Forestello y sus dirigidos volverán a entrenar hoy a las 8.30, nuevamente en el predio.



¿UN DELANTERO A SUNCHALES?

A través de publicaciones que llegan desde la vecina ciudad, trascendió que Unión incorporaría un delantero de Atlético de Rafaela para el plantel que disputará el Federal A. En este aspecto, uno de los que podría encajar dentro del perfil de jugadores que apunta a prestar la Crema sería Darío Rostagno, ya que hay mucha competencia en los puestos de ataque y sumar minutos en la tercera categoría le podría ser provechoso, tal como sucedió en su momento con Matías Valdivia.