Ya empezó el camino a Qatar

El remanente de partidos de estas Eliminatorias, le están ofreciendo al combinado nacional, un banco de pruebas impensado 10 meses antes de comenzar la nueva copa del mundo; no hay inequidades en este aspecto con otros equipos sudamericanos, por caso Colombia, rival de esta noche en Córdoba, ya que, para los dirigidos por Reinaldo Rueda, los 3 puntos en juego en el estadio Mario Kempes, serán perseguidos con avaricia.La derrota ante Perú el último viernes, lo ha relegado a una posición incómoda y sin margen para otro traspié, pensado al menos en una clasificación directa, se sabe que, como plafón, nuestro continente, además, otorgara al 5to de las posiciones generales, la chance de una repesca o repechaje con un seleccionado de otra confederación, una instancia que, por estas horas, no es mirada con desprecio por los cafeteros.Esa caída no solo le permitió al equipo del Tigre Gareca superar la línea de clasificación, sino que, como efecto secundario, les despejó el camino a los uruguayos que también lo superaron y antes del comienzo de la 16ta. Fecha, la ecuación se ha complicado de forma inesperada o al menos, llamativa, a pesar que las señales futbolísticas, habían comenzado a debilitarse, a punto tal que registra 6 presentaciones consecutivas sin anotar goles.Este panorama poco alentador contrasta con las ínfulas de un rival que lejos está de sentirse atribulado por la competencia y que ya puso proa rumbo al mundial de Qatar, aprovechando estos partidos y adversarios que deben disputar cada minuto con fiereza, para seguir ajustando detalles tácticos, auscultando jugadores como opción y fortaleciendo un alto espíritu de competencia, como ya demostrara en Calama la selección albiceleste.En Chile el juego que desplegó el equipo nacional, sobre todo en el primer tiempo, colmo las aspiraciones de todos, a pesar de la ausencia de Lio Messi y Cuti Romero, con una buena actitud colectiva basada en el orden y la dinámica de juego que, como identidad, le imprimen jugadores que sienten esos roles.Lionel Scaloni, espectador de lujo el último jueves tuvo diferentes sensaciones a la distancia y dentro de las mejores propiedades de su elenco, ha destacado el compromiso con esa estética que no solo requiere de una buena precisión en la tenencia del balón, sino que además exige de un trabajo armónico para ocupar los espacios cuando es el oponente, el que ejerce el protagonismo.Cabe destacar que este rasgo está bien fundamentado en este plantel por parte del cuerpo técnico y las pruebas están a la vista, porque si bien en la segunda mitad frente a la Roja, cedió espacios y mostró una actitud peligrosamente pasiva, su vocación por batallar, llevando a un extremo de esfuerzo físico al adversario, evitó que el resultado cambiara, permitiendo solo un dominio territorial, sin grandes apremios para Emiliano Martínez.Es evidente que esta disposición, Argentina la sostiene prescindiendo de los nombres, un desarrollo que este modelo pudo ofrecer como resultado, luego de mas de 40 partidos y diferentes contingencias, siendo desde mi observación, la principal fortaleza en un deporte, donde la carencia de esos recursos colectivos, pone en las individualidades muchas veces, la responsabilidad de los resultados.MAS AUSENCIAS PARA EL MISMO DESAFÍOLa Batalla de Calama, dejó el tendal en el plantel albiceleste con una ristra de sanciones por acumulación de tarjetas y otras consecuencias por la fricción del juego.En el arco es una fija que seguirá Dibu Martínez, pero en defensa cambian tres de los cuatro: Gonzalo Montiel jugaría por Nahuel Molina, Germán Pezzella ingresará por Nicolás Otamendi (suspendido) y Marcos Acuña lo hará por Nicolás Tagliafico (suspendido). Se mantiene Lisandro Martínez.Además, en la mitad, Papu Gómez sería titular a pesar del fuerte golpe en el tobillo derecho que sufrió ante La Roja. Los que están confirmados en esa zona son Guido Rodríguez, convocado a último momento para reemplazar a Leandro Paredes (suspendido) y Giovani Lo Celso, que jugará por Rodrigo De Paul, también inhabilitado.Adelante, seguirá Ángel Di María y la titularidad de Paulo Dybala sería un hecho -como falso nueve-. Mientras tanto, la principal duda pasa por Lautaro Martínez, cuya titularidad depende justamente de Lucas Ocampos: el DT quiere al jugador del Sevilla para el arranque, pero tiene molestias en su tobillo y su lugar en el once inicial se definirá en las próximas horas. Si Ocampos no juega, Dybala pasará a un costado para que el espacio de centrodelantero lo ocupe el jugador del Inter.Entre las bajas más sensibles están las de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos jugadores del ciclo Scaloni que han disputado la mayoría de los partidos desde mediados de 2018, siendo el actual volante del Atlético Madrid, una pieza insustituible desde lo táctico por su capacidad física y esa cualidad de romper líneas, que lo mostró como autor intelectual del segundo gol argentino frente a los chilenos.Para el técnico santafesino será un partido especial si nos basamos en las estadísticas; con el de esta noche sumará 43 al frente del equipo mayor, un registro que supera al de Alejandro Sabella y es el más extenso desde los tiempos del Coco Basile, del que solo lo separan 5 partidos en esa increíble racha de 33 presentaciones sin derrotas dirigiendo al seleccionado albiceleste, otra marca que a pesar de las dificultades que está teniendo el actual técnico, para disponer de todo el plantel, persigue de forma asombrosa.