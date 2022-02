Perú y Ecuador tienen un encuentro crucial en Lima

Las selecciones de Perú y Ecuador, dirigidas por los argentinos Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, respectivamente, se enfrentarán hoy en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el cual ambos elencos buscarán una victoria que les permita quedar cerca de clasificarse al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputará desde las 23 en el Estadio Nacional de Lima, será controlado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien estará secundado por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Bruno Braschili. El elenco peruano tiene 20 unidades y se encuentra en el cuarto lugar de la tabla, mientras que Ecuador está en el tercer puesto con 24 puntos.Perú viene de vencer como visitante a Colombia por 1 a 0 y Gareca tendrá disponible a Miguel Trauco, quien cumplió su fecha de suspensión, pero el técnico no confirmó si lo pondrá en el once titular. En tanto, el defensor Luis Abram podría entrar por Marcos López, mientras que Christian Cueva no estará presente y para ocupar su lugar pelean por el puesto los jugadores Edison Flores y Christofer Gonzáles.Por su parte, Ecuador igualó 1 a 1 como local frente a Brasil y Alfaro tendrá que realizar dos variantes obligadas debido a que el arquero Alejandro Domínguez y el delantero Enner Valencia serán bajas por suspensiones. Para reemplazar a Domínguez, el entrenador colocará a Hernán Galídez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, mientras que para suplantar a Valencia el técnico tiene dos futbolistas: Joao Ortiz y Eduar Preciado.Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Abram o Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Edison Flores o Christofer Gonzáles, Sergio Peña, André Carrillo; y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Alan Franco, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Joao Ortiz o Eduar Preciado. DT: Gustavo Alfaro.BRASIL RECIBE A PARAGUAYBrasil, líder de las Eliminatorias sudamericanas, defenderá esa posición de privilegio e intentará darle el golpe de gracia a Paraguay, que aún mantiene alguna mínima chance de llegar al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputará a partir de las 21:30 (por TyC Sports 2) en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte, con el argentino Facundo Tello como árbitro, acompañado por Ezequiel Brailovsky y Maximiliano Del Yesso. En tanto, el cuarto árbitro será Andres Merlos y del VAR se encargará Patricio Loustou, quien tendrá como AVAR al boliviano, Gery Vargas.Brasil es el líder de la tabla con 36 unidades, aunque ahora con cuatro puntos de ventaja ante Argentina, mientras está pendiente de resolución el duelo entre ambos, que fue suspendido por personal de Sanidad de San Pablo, el año pasado. La "Verdeamarelha", que viene de empatar 1-1 en la altura de Quito ante Ecuador en un polémico encuentro, quiere seguir ganando rodaje rumbo al Mundial.De su lado, Paraguay se quedó en 13 puntos después de la dura derrota en casa ante un rival directo como Uruguay, que lo dejó prácticamente sin opciones de pelear siquiera por el repechaje. El entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con el capitán Gustavo Gómez, quien fue expulsado ante los charrúas.URUGUAY POR LA RATIFICACIONLa Selección de Uruguay intentará hoy conseguir una victoria que le permita mantener la ilusión de clasificarse al Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrente como local a Venezuela por la decimosexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Centenario de Montevideo, contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu, quien tendrá como asistentes a Kléber Gil y Rafael Alves, mientras que Edina Alves Batista ocupará el rol de cuarta jueza.El conjunto uruguayo se encuentra en el quinto lugar de la tabla con 19 unidades y buscará un triunfo que le permita ubicarse en la cuarta posición, pero deberá esperar que Perú no sume frente a Ecuador para quedarse con ese puesto. Uruguay le ganó como visitante a Paraguay por 1 a 0 y el técnico Diego Alonso no tendrá a disposición a Matías Vecino debido a que está suspendido por acumulación de amarillas, mientras que tampoco serán de la partida Lucas Torreira y Diego Rossi, ambos desafectados por coronavirus.EN LA ALTURABolivia y Chile se medirán hoy en un partido correspondiente a la decimosexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en el cual ambos equipos buscarán regresar a la victoria para mantener la ilusión de poder clasificarse al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Hernando Siles de la ciudad boliviana de La Paz, será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.