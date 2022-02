Y cada vez mejor

No hace falta aclarar, solo basta darse cuenta, o…, simplemente mirar fuera de casa, caminar las calles, los clubes, las plazas y, ¿porque no? Chequear las redes sociales, la que sea o dispongan para saber cuánto deporte respira nuestra ciudad, cuantas disciplinas o actividades para todo tipo de edad, y esta afirmación, por supuesto es reflejada en todo el basto continente, en el mundo en general, haciendo espejo firme, como verdad de Perogrullo en Rafaela en particular, porque no nos falta nada, salvo si hondamos en los avances tecnológicos y una realidad un poco preocupante para mantenerse en la cresta de la ola cuando el poder adquisitivo de los argentinos es algo preocupante. Diría un conocido: “estoy tratando de subir a la lona” paradoja aparte cuando años atrás se decía que quien estaba en la lona estaba en lo más bajo, en las últimas. Bueno, esta metáfora aclara mejor la realidad, me parece.

Y si de transparentar la situación nos referimos, nobleza obliga ponderar el esfuerzo de los establecimientos deportivos para salir a flote, progresar, crear sus caminos de proyectos, obras, remodelaciones, ampliaciones, suma de equipamientos, tanto en lo privado como en lo público.

La actualidad dicta una buena propuesta en el escenario deportivo, todos los ciudadanos practican alguna actividad, no tiene mas nada que ver el género, la edad, su clase social. La inclusión de estos tiempos y las ganas de ser parte o hacer un deporte hizo el camino holgado y seguro.

Cuando antes había 10 gimnasios en toda la ciudad, hoy existen más de uno por barrio, sumando entre diferentes especialidades un marco de 100 entidades privadas de este tipo y, mas clubes en el conteo también. Todo es positivo y de vanguardia. Todo es de proyección y de avances. Nada queda sin su lugar. Nada se deja de hacer.

Y toda esta descripción de los momentos nuevos es solo contar y precisar los desarrollos deportivos y la corriente vigente. Lo que desees practicar está. Lo que debe mejorar se hace. Porque la superación en el ámbito cuenta, porque el deportista necesita y porque nadie quiere quedarse atrás. Es el mejor resultado que se puede contar, la mayor empatía que se avizora.

“Nos hace falta mayores y mejores avances ¡si!, pero, no las arreglamos como podemos” ¿no es verdad?

Finalizando, este positivo camino que transitan todos es, precisamente por la gran demanda que hoy tienen los deportes y no porque tenemos facilidades de divisa, porque ideas sobran y en Rafaela se ponen de manifiesto de una manera terriblemente plausible. Por ello, me atrevo a decir que, RAFAELA es deporte, es industria, es fabril, es cultura, es educación, es salud, es desarrollo, y …, tanto más, pero conocidos por otras provincias o localidades, más que nada es…: por el deporte, y por nosotros en cuestión.