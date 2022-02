Castellano se hizo cargo nuevamente de la Intendencia

Luego de sus merecidas vacaciones, que se extendieron durante las últimas tres semanas del mes de enero, el intendente Luis Castellano retomó este lunes sus habituales funciones como máximo mandatario de Rafaela. Según se conoció, el titular del Ejecutivo le agradeció a Bottero la responsabilidad y la predisposición con la que se manejó durante su ausencia. “Si bien no hubo temas complicados en la ciudad puesto a consideración del titular del Cuerpo legislativo, sí hubo algunos expedientes relacionados al movimiento administrativo de la Municipalidad y se informó y los rubricó para que no se detenga el ritmo de trabajo de la gestión”, contaron desde la Jefatura de Gabinete. “Se valoró mucho -apuntaron- esta situación de que la Intendencia haya quedado a cargo de un dirigente de signo político contrario al mandatario y haber observado un respeto absoluto por los lineamientos marcados por el Ejecutivo Municipal”.

Más tarde, Castellano tomó contacto con algunos secretarios, quienes lo impusieron del estado de avance de obras, políticas y programas que se están desarrollando en la ciudad.

Durante la tarde, Castellano se abocó al diseño de una agenda con recorridas por las distintas obras que se ejecutan en la ciudad.

Para esta mañana está prevista la visita del secretario de Gestión Social e Institucional perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini, y del subsecretario de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, Cristián Bataglino, quienes visitarán el predio del Autódromo y el Tiro Federal para para seguir avanzado con la Escuela Regional de Policía que comenzará a funcionar en nuestra ciudad en abril venidero.

Con relación a la posibilidad de que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, algo que aún no está decidido y no será extraño que no se las convoque, el pedido del concejal Bottero a Castellano fue que en caso de hacerlo, sea antes del 21 de febrero debido a que varios ediles tienen programada sus vacaciones para después de esa fecha.