Se multiplican los pagos a través de los códigos QR

Por Alejandro Tejero Vacas



La adopción y uso de códigos QR interoperables como mecanismo de pago en la Argentina desde el lanzamiento del sistema de Transferencias 3.0 el pasado 29 de noviembre, se está acelerando y ya se alcanzaron 2,01 millones de operaciones realizadas con un volumen total que movilizó más de 3.500 millones de pesos, según datos del Banco Central (BCRA)

Los datos -que corresponden a las operaciones realizadas hasta mediados de enero- revelan que el uso del nuevo sistema estandarizado de pagos con códigos QR se consolidó en muy poco tiempo y mantiene una tendencia ascendente.

En ese sentido, mientras que el promedio de la cantidad de operaciones diarias realizadas en diciembre fue de 39.115, en los primeros 16 días de enero el promedio se elevó a 46.828 operaciones al día (+19,2% en apenas dos meses) a la vez que alcanzaron un pico de 79.000 el 7 de enero, el máximo diario registrado.

Según datos del último Informe sobre Bancos del BCRA, los pagos con transferencia se incrementaron de forma significativa en diciembre de 2021 respecto del mes anterior, tanto en cantidades (+20,8%) así como en montos (+27% real), gracias al mayor uso de las tarjetas como de los códigos QR.

De hecho, si se compara diciembre de 2020, los pagos totales con transferencia aumentaron 128,4% en cuanto a la cantidad de transacciones, y 34,5% real respecto de los montos operados.

"Se estima que a diciembre los pagos con transferencia llegaron a representar 1,8% del PIB (+0,2 p.p. que el mismo mes del año anterior)", detalló el informe del BCRA publicado esta semana.

Los pagos iniciados a través de QR en el marco del esquema de Transferencias 3.0 implican la plena interoperabilidad entre billeteras digitales de bancos y fintech con los aceptadores, lo cual permite un mayor uso de los pagos digitales a la hora de hacer operaciones cotidianas como compras en comercios de cercanía que, en la mayoría de los casos, se realizan por medio de efectivo.

En ese sentido, si bien no hay datos oficiales por el subregistro de estas operaciones, se calcula que cerca del 80% de los pagos que se hacen en la Argentina son en efectivo, un porcentaje demasiado alto de cara el objetivo de formalizar la economía, si bien es menor a la de años atrás, cuando se calculaba que los pagos en efectivo explicaban más del 90% del total.

El sistema de Transferencias 3.0 es un nuevo ecosistema digital de pagos abierto y universal, que facilita el acceso a los pagos digitales a través de cualquier teléfono inteligente que, con la descarga de una billetera virtual (Mercado Pago, Ualá, Iudu, Bimo, Naranja X, TAP o Yacaré) o bancaria (BNA+, Cuanta DNI, Ank, BBVA Go, entre otras) que lea códigos QR, puede hacer pagos con transferencias tanto desde cuentas bancarias con CBU como de cuentas de proveedores de servicios de pago con CVU.

Los pagos con transferencia son accesibles, eficientes y seguros, evitando así el uso de efectivo, y no es necesario disponer de una tarjeta de débito.

Actualmente hay más de 60 empresas participando del sistema: tres administradoras (Coelsa, Prisma y Red Link), 15 aceptadores y 16 aplicaciones de pago, aunque hay casi 40 que están haciendo gestiones para sumarse tanto como aceptadores de pagos como billeteras.

Con este sistema, los comercios recibirán el dinero en sus cuentas en menos de 25 segundos de forma irrevocable y con la comisión más baja del mercado (de 0,6 a 0,8%), lo que ayudará a simplificar las operaciones y a competir contra el efectivo que, pese al avance de los mecanismos de pago virtual, sigue siendo la forma de pago usada en cerca de ocho de cada 10 transacciones.

Se trata de una mejora rotunda frente a otros medios de pago electrónicos como los que se hacen con tarjeta de débito, que se acreditan a las 24 horas, o con tarjeta de crédito, que lo hacen en un plazo de entre ocho a 18 días hábiles, dependiendo del tamaño de la empresa que reciba el dinero (si es micro o pequeña será en ocho días, si es mediana en 10 y si es grande 18 días hábiles). (Télam)