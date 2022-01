El renacer del turismo

Más allá de la mini primavera que disfrutó el verano pasado que tuvo en Semana Santa un brote verde en medio de tanta sequía de ingresos por la pandemia de Covid, el sector del turismo argentino está en el inicio de este 2022 ante una temporada sin precedentes que pone a prueba al máximo la infraestructura de la también llamada industria de la hospitalidad.Los principales destinos turísticos de la Argentina, y los no tan importantes también, muestran números con escasos antecedentes históricos. Por la crisis económica que limita las billeteras o por los temores a la pandemia, las restricciones y el papeleo que puede significar ir de un país a otro, las familias argentinas optaron esta vez por hacer turismo en casa. Con enero haciendo las valijas para dejarle su lugar a febrero, el segundo cambio de quincena de la temporada cierra con un excelente balance en tanto que hay muy buenas perspectivas por el también alto registro de reservas a partir de este fin de semana, en particular en los centros veraniegos de la costa bonaerense.En un informe elaborado por la agencia Télam, en esa zona atlántica, los altos índices de ocupación que superan el 90 por ciento se daban tanto en pequeños destinos donde es fácil colmar sus pocos miles de plazas turísticas sino también en los de gran porte, como Mar del Plata o Pinamar, según datos suministrados este sábado por el Ministerio de Turismo y Deportes.La situación se repite en centros turísticos veraniegos alejados de la costa atlántica, como los de Córdoba, donde como siempre se destaca Villa Carlos Paz; la Patagonia, con San Carlos de Bariloche a la cabeza; el Noroeste Argentino (NOA) y el Litoral fluvial.En este contexto, Mar del Plata, que cuenta con 36.000 camas hoteleras y unas 350.000 informales entre casas y departamentos, concluye la segunda quincena de enero con una ocupación promedio del 90%. Pinamar, el segundo partido de la costa bonaerense en capacidad de hospedaje, con 25.000 plazas en hoteles y 275.000 extrahoteleras, más tres campings, según un informe preliminar está en un 98% en todas las localidades, y no va a bajar de eso en febrero según la Subsecretaría de Turismo y Desarrollo Económico de ese distrito. Desde el Partido de la Costa, aseguran que en enero recibieron 1.290.000 turistas, lo que significa un 41% más que en el verano anterior, en plena pandemia, y 4% arriba de 2020, antes del coronavirus.En Córdoba, Villa Carlos Paz, que acumula unas 70.000 plazas de las 120.000 con que cuenta la provincia (395.000 con extrahoteleras), registró en enero una ocupación del 86%, en tanto con menos capacidad Mina Clavero, en Traslasierra, estuvo en el 93% (13.000 camas), y Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, en 95% (sobre 5.000).En la Patagonia, sus destinos "viven una gran segunda quincena de enero asegura un comunicado ministerial, que lo adjudica al impulso dado por el programa Previaje, y destaca a Bariloche, el mayor centro turístico de la región, con 97% de ocupación de sus 38.000 plazas.En un documento del Ministerio de Turismo de la Nación, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, afirmó que el primer tramo de esta temporada en pandemia estuvo signada por tres variables: el impulso del PreViaje; la respuesta masiva de los argentinos y la fuerte contagiosidad de la tercera ola.Y desde la Cámara Inmobiliaria de la Argentina, se remarcó que los destinos turísticos del país durante esta temporada de verano estén prácticamente al 100%, lo que muestra el deseo enorme de toda la población, indistintamente de donde se viva, para salir a vacacionar.Después de dos años negros para el sector turístico, que le costó la vida comercial a miles de emprendimientos hoteleros, gastronómicos y de servicios, la temporada 2022 ofrece un alivio muy esperado para una industria que genera miles de puestos de trabajo.