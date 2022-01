Los vecinos, conformes con la mano única en avenida Italia

Desde de 2018, cuando en barrio Italia se empezó a concretar la pavimentación de Joaquín V. González a través del Plan de 13 cuadras, se comenzó a proyectar a avenida Italia con una sola mano de circulación para garantizar mayor seguridad vial en el sector, el cual creció de la mano de distintos barrios, como Mora, Zazpe y Virgen del Rosario, entre otros.

El año pasado comenzaron a realizarse distintas intervenciones, como la extensión de las ochavas, acortando los cruces peatonales y generando dársenas de estacionamiento sobre el lado oeste de la avenida. De esta manera, quedaron sincerados los carriles de circulación. Estas obras marcaron una clara reconfiguración de la avenida. Durante la ejecución de estas tareas, se mantuvo la doble mano, y paralelamente se llevaron adelante reuniones con vecinos del barrio y comerciantes de la avenida que expresaban dos posturas diferentes respecto a avanzar sobre la mano única o mantener la doble mano. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre estos dos grupos y habiéndose producido diversos accidentes, se decidió acelerar el proceso para establecer una sola mano de circulación, con sentido Norte-Sur.



“MUCHO MEJOR”

Ayelén, que vive a dos cuadras de avenida Italia, contó que “desde que está la mano única se transita con mayor seguridad”. Además agregó: “Para mi familia no representa un problema ir a comprar porque solo son dos cuadras más que tenemos que hacer”.

Por su parte, Leonardo explicó que “al principio pensaba que iba a ser un problema, pero resultó sencillo. Yo siempre compro en los negocios de avenida Italia. Tengo todo lo que necesito y así no voy al centro”.

Maximiliano, se opuso al principio a la mano única y con el correr de los días aseguró: “Me di cuenta que es mucho mejor porque puedo ir en bici con mis hijos. Igual vamos despacio y miramos para todos lados porque mis hijos son chiquitos. Hacer Italia más segura es cuestión de todos, porque hay que respetar las señales de tránsito”.



LAS OBRAS

En el barrio, además de Joaquín V. González, se pavimentaron ocho cuadras internas del barrio a través del Plan de 130 cuadras. También se pavimentó Maggi entre Joaquín V. González y Canal Norte. Asimismo, se colocaron reductores de velocidad para mayor seguridad en el tránsito.

En lo que respecta a iluminación pública, en avenida Italia se reemplazaron luces comunes por LED entre Maggi y Brasil. Además, se instalaron nuevas luces en Gabriel Maggi, entre Italia y Joaquín V. González. Por otra parte, se terminó el ciclocarril de calle Bollinger y se iluminó la ciclovía de Joaquín V. González.

A todo esto se suma el entubado de Canal Norte y el ciclocarril que se va a realizar en Gabriel Maggi entre Joaquín V. González y bulevar Guillermo Lehmann, el cual va a permitir llegar de una manera al centro, utilizando el ciclocarril que ya existe en Lehmann.

Concretamente, en avenida Italia se trabaja con sendas peatonales, con nuevas señales de tránsito y se espera la colocación de un semáforo, mientras se lleva a cabo el estudio encargado a la UTN, para ver la incidencia del cambio, tal como anunció el Ejecutivo.



CONSENSO

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal destacan que “siempre se buscó el consenso entre el sector que pretendía mano única y el que quería que quedara con doble sentido de circulación”. Pero ante la ausencia de una definición única “se decidió que tenga mano única de Norte a Sur”.

Mientras que vecinos y vecinas se acostumbran a la mano única, agentes de Protección Vial y Comunitaria, GUR y Policía, colaboran en las indicaciones necesarias para que no se cometa una falta de tránsito y la ciudadanía se acostumbre al cambio.

Apenas pasaron veinte días de la mano única y los que circulan empezaron a tomar el cambio con naturalidad. Faltan algunas intervenciones para que el proyecto pueda ser contemplado y se presente el estudio de flujo vehicular y las incidencias. Por ahora funciona como se esperaba, y sin sobresaltos.