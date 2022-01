Ceres: honda conmoción por el asesinato de un joven futbolista

Honda conmoción causó en la ciudad de Ceres (Departamento San Cristóbal) el asesinato de un joven jugador de fútbol, de 19 años de edad, llamado Ayrton Repetti.

Aunque debido al secreto de la investigación, no trascendieron demasiados detalles de lo ocurrido, si pudo saberse a través del portal Ceres Ciudad, que el joven de 19 años perdió la vida ayer por la madrugada al ser herido por otro joven con un arma blanca. Los agresores vivirían en el barrio Juan Pablo II de la localidad.

Las heridas provocadas por el agresor le provocaron la muerte de manera inmediata al joven deportista. Asimismo en el mismo lugar, y producto del mismo suceso, otro joven identificado como Mauricio Soria, debió ser trasladado al Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela por la gravedad de las heridas recibidas.

Cabe acotar que Ayrton Repetti se desempeñaba futbolísticamente en el CACU (Club Atlético Ceres Unión).



QUE PASO

Todo se habría desatado tras una discusión donde estaban juntos varios jóvenes, y otros quisieron mezclarse en el mismo lugar.

Al cierre de esta edición ya se sabía que había tres personas mayores de edad detenidas por el citado hecho, y que serían puestos en manos de la Justicia en las horas siguientes. Al menos uno de ellos deberá asumir la imputación por ser el autor material de este hecho de homicidio con arma blanca, aunque aún no se conocía la calificación penal.

La investigación de este hecho está siendo llevada a cabo, por la fiscal de turno de la Unidad Fiscal San Cristóbal, Dra. Silvina Verney, con el auxilio de personal policial de la Agencia de Investigación Criminal.



COMUNICADO DEL

CLUB DE FUTBOL

Según lo publicado por Ceres Diario, el Club Atlético Ceres Unión (CACU) lo recordó de la siguiente manera, a través de un mensaje en las redes sociales.

"Desde el Club Atlético Ceres Unión enviamos fuerzas a toda la familia, amigos y conocidos de Ayrton Repetti, jugador de la Sub 23 de la Institución, a quién le fue arrebatada su vida. Repudiamos y decimos #BastaDeViolencia así como el pedido de #Justicia. Que en paz descanses querido Ayrton, fuerzas a todos los tuyos #PorSiempreNuestroJugadorN°4", concluye.



PALABRAS Y

UNA MARCHA

Siendo las 18.20 de ayer y ante la impaciencia de la ciudadanía de Ceres que exigía identidades y el esclarecimiento del hecho, el Jefe del operativo policial a cargo de la investigación manifestó que, "se sigue trabajando de manera conjunta, entre la policía local, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad Fiscal San Cristóbal del MPA, con todos los recaudos necesarios para avanzar prolijamente en la investigación, que implica la recopilación de elementos probatorios, el buceo en redes, y demás testimoniales. Por una cuestión de prudencia investigativa se está esperando el avance de la misma para poder ser certeros en la comunicación".

Estas palabras no alcanzaron a llevar tranquilidad a la población por lo que una marcha de repudio fue convocada desde las 19.00 de ayer.

"Hoy, 19.00 horas, frente al ferrocarril nos juntamos para pedir Justicia por Ayrton. Dejemos de subir tantas frases en las redes y hagámoslo personalmente, para involucrarnos y tratar de cambiar toda esta locura", rezaba la invitación difundida.

La marcha comenzó frente a la Estación de Tren y terminó en la Comisaría 2a. de Ceres. Los manifestantes mostraban una gran indignación por la trágica muerte del joven que hizo que la ciudad se movilizara pidiendo el inmediato encarcelamiento de los autores.



DETENCIONES

Siendo las 21.20 de anoche, una autoridad policial de San Cristóbal se dirigió a la gente que reclamaba en la marcha diciendo: "Lo que yo puedo decir es que esa gente está presa. Los tres imputados están detenidos y a disposición de la Justicia", dijo.

Lo dicho fue acompañado de la noticia de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a otras fuerzas del departamento San Cristóbal y 9 de Julio realizaron 3 allanamientos en Barrio Juan Pablo II de Ceres.

En los allanamientos pudieron detener a los responsables de apuñalar y provocar la muerte de Ayrton Repetti -publicó ya de noche Ceres Diario-.

Los detenidos fueron inmediatamente remitidos a San Cristóbal donde permanecerán en calidad de aprehendidos al aguardo de las audiencias que indica la investigación penal preparatoria (IPP) del sistema procesal penal santafesino. (Con información de fuentes propias. / Ceres Ciudad y Ceres Diario).