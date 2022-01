Por qué la Justicia Federal ordenó que Lorena Verdún quede detenida

La Justicia federal de Rosario ordenó el viernes la detención de la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, Lorena Miriam Verdún, a partir del pedido de dos fiscales federales que consideran que la mujer podría fugarse a raíz de varias causas que podrían culminar con condenas en su contra.

Una de las causas es una condena a cinco años de cárcel que recibió en 2019 por comercialización de drogas por la cual se encontraba en libertad hasta que el fallo quedara firme.

A eso le sumaron otro procesamiento contra ella en una causa federal por lavado de activos y también su reciente imputación en la Justicia provincial por tenencia de arma de guerra, en una audiencia en la cual también quedó en la mira por proferir amenazas a uno de los fiscales actuantes.

La resolución judicial tiene un efecto sensible sobre la situación de Verdún, ya que a partir de esta decisión será trasladada desde la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario a la cárcel federal de Ezeiza.

Es que la viuda del "Pájaro" Cantero ya estaba detenida desde hace unos días junto a su hijo Uriel Luciano “Lucho” Cantero y otras personas precisamente por la causa en la que la investigan en la justicia provincial por la posesión de armas, todas de altísimo poder de fuego. En el marco de ese expediente fue que se le dictó la prisión preventiva por el máximo plazo de ley de hasta dos años.



La detención de Verdún fue ordenada por el juez federal Ricardo Moisés Vásquez, del Tribunal Oral Federal Nº 2. El magistrado primero revocó la excarcelación que gozaba la acusada en el marco de una condena a cinco años de cárcel por comercialización de estupefacientes, sentenciada emitida por ese mismo tribunal en 2019.

Esa revocatoria fue solicitada días atrás por el fiscal federal en feria de Rosario Claudio Kishimoto (ex fiscal federal de Rafaela) y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias.

En ese pedido los fiscales señalaron que si bien la sentencia que dispuso mantener en libertad a Verdún todavía se encuentra recurrida en Casación, “con posterioridad al dictado de ese fallo han ocurrido varios hechos” que ameritan revisar esa excarcelación. En ese sentido citaron la causa por la cual en junio de 2018 la mujer fue procesada por lavado de activos.

“La posibilidad cierta de una nueva condena en su contra aumenta el riesgo de fuga”, fundamentaron los fiscales al pedir la inmediata detención de Verdún. Y agregaron que precisamente el delito que se le achaca es un “serio indicio” de que “cuenta con medios económicos y logísticos como para permanecer prófuga”.

No obstante, los fiscales federales no se quedaron allí al fundamentar su requerimiento sino que además citaron lo ocurrido en los últimos días a partir de los allanamientos que, a raíz de una feroz balacera contra un móvil policial, culminaron con la detención de Verdún y su hijo “Lucho”, entre otras personas a quienes se les secuestró un total de 24 armas de fuego.

En ese marco el sábado pasado Verdún quedó imputada de tenencia de arma de fuego de guerra por el hallazgo en su domicilio de una pistola Taurus con la numeración limada y tres cargadores calibre 9 milímetros.



Fue precisamente en esa audiencia realizada el sábado pasado en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario cuando Verdún hizo un comentario amenazante contra el fiscal que la estaba imputando, Matías Edery.

En un momento, luego de haberle dicho al juez Alejandro Negroni que Edery siempre la persigue, la viuda de Cantero se dirigió al propio fiscal y le espetó: “Esto no va a quedar así”.

La frase se hizo pública rápidamente y generó todo tipo de reacciones, que incluyeron la solidaridad con Edery y la decisión del gobierno de la provincia de reforzar su seguridad. El propio fiscal dijo que se tomaba muy en serio la amenaza por provenir de Verdún. Al término de esa audiencia, el juez le dictó a Verdún prisión preventiva por el plazo máximo de hasta dos años.

Ese incidente también fue aludido por los fiscales federales en su pedido de detención para la viuda del Pájaro Cantero. Iglesias y Kishimoto citaron los “dichos agresivos e intimidatorios” contra Negroni y Edery que “dan cuenta del poco respeto y del alto desprecio que Verdún tiene para con las autoridades judiciales y demuestran el desapego que tiene, no sólo al sometimiento a las normas legales sino también a cumplir las órdenes judiciales, circunstancia que aumenta con creces el riesgo de fuga que se cierne respecto de la misma”.

Para los fiscales federales, todos esos episodios y “la posibilidad cierta de que Verdún cuente con los medios económicos necesarios para profugarse” y no cumplir con su condena, además de esquivar las otras imputaciones, son “circunstancias que en conjunto permiten afirmar la existencia de un cierto riesgo de fuga”. En ese sentido fue que pidieron revocar su excarcelación y que sea detenida.



Al analizar el pedido el juez Vásquez consideró que a pesar de tener una condena pendiente en su contra Verdún “ha dado muestras claras de mantener su desapego al cumplimiento de la ley con posterioridad al dictado de su excarcelación”. Si bien admitió que todo lo que se le achacó con posterioridad no tiene respaldo de sentencias, tampoco se trata de “meras denuncias sino de imputaciones concretas”.

En tal sentido explica que tiene una condena no firme por comercio de drogas y otra causa en trámite por lavado de dinero producto de ese mismo delito. “Vemos que la primera condena no le sirvió de contramotivación hacia el delito, sino que fue claramente ignorada”, dice Vásquez, y también agrega los nuevos delitos que le imputó la Justicia provincial y otro detalle que para el juez también resultó relevante: “Esto se agrava cuando desde la terraza del último domicilio que Verdún declaró como actual en la Justicia ordinaria pero que nunca informó a la Justicia Federal fue desde donde en la Navidad de 2021 se realizaron múltiples disparos con objeto de intimidación pública (se filmó y se hizo público en redes sociales)”, remarcó el juez al fundamentar su decisión de revocar la excarcelación y ordenar su detención.

En ese marco Vásquez ordenó al Servicio Penitenciario Federal que proceda al urgente alojamiento de Lorena Verdún en coordinación con el Servicio Penitenciario santafesino. En tal sentido, un miembro del Colegio de Jueces de Rosario no encontró motivos para oponerse por fundamentarse en razones de seguridad y se presume que en las próximas horas la viuda de Claudio Cantero será trasladada al penal federal de Ezeiza. (Fuente: La Capital de Rosario).