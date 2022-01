Rafael Nadal es el mayor ganador de Grand Slams

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El español Rafael Nadal (6° del ránking mundial) tuvo ayer una remontada épica para superar en una emotiva y larga final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev (2°) y convertirse de esta manera en el tenista más ganador de Grand Slams de la historia.Medvedev arrancó mejor y se llevó los dos primeros sets por 6- 2 y 7-6, pero el mallorquín reaccionó y se impuso en los tres siguientes (6-4, 6-4 y 7-5), logrando alzarse con el título luego de un duro partido de cinco horas y 25 minutos.A sus 35 años, Nadal jugó su final de Grand Slam número 29, de los cuales ganó 21 títulos, convirtiéndose de esta manera en el más ganador al dejar atrás al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, ambos con 20, ausentes en esta edición por diferentes motivos.El tenista moscovita impuso condiciones con autoridad en los dos primeros sets, pero un quiebre de Nadal en el noveno game del tercero fue un punto de inflexión y cambió el ánimo de la final.A partir de ese momento, el español sacó a relucir sus condiciones y su temple, logrando forzar la definición en un quinto set.En esta instancia decisiva, Nadal logró quebrar el saque de su contrincante y ponerse 4-2, pero Medvedev siguió dando pelea, recuperó el quiebre y el set llegó a un infartante 5-5.El mallorquín mostró más resto en los últimos cruces y terminó imponiéndose en un emotivo final, logrando convertirse en el primer tenista de la Era Open (se cuenta desde 1968) en ganar el Abierto de Australia después de perder los dos primeros sets de la final.La última vez que esto había ocurrido fue en 1965, cuando el australiano Roy Emerson se impuso a su compatriota Fred Stolle por 7-9, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-1.El tenista nacido en Manacor llegó a esta instancia luego de un 2021 muy difícil, ya que en agosto del año pasado anunció que estaba obligado a parar debido a una lesión crónica en su pie izquierdo.Finalmente, "Rafa" no pudo volver a jugar en el resto del año. El parate terminó siendo de seis meses y además en el medio de su recuperación, en diciembre, contrajo coronavirus.Todas esas dificultades que tuvo que atravesar en los últimos tiempos le dan más relevancia al título logrado en Australia frente a un duro rival como Medvedev.En cuanto al tenista ruso, no solo se le escapó el trofeo sino que dejó pasar la chance de quedar por primera vez en su carrera como número uno del ránking mundial, aprovechando la ausencia de Djokovic.Medvedev, además, pudo ser el primer jugador de la Era Open en ganar de forma consecutiva sus dos primeros Grand Slam, ya que venía de consagrarse en el Abierto de los Estados Unidos.El tenista español calificó el partido de ayer como "de los más importantes" de su carrera, al tiempo que prometió "hacer todo lo posible" para volver el año que viene a disputar el certamen.Nadal reconoció que fue "asombroso", ya que "hace un mes y medio no sabía si iba a poder volver a jugar"."Quiero que ustedes sepan todo lo que he tenido que luchar para estar aquí y ganar este trofeo", dijo al tomar el micrófono para hablarle al público en el Rod Laver Arena."Sin dudas este puede ser uno de los momentos más emocionantes de mi carrera y se quedará en mi corazón durante mucho tiempo", agregó el mallorquín.