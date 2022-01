Helio Castroneves volvió a festejar en las tradicionales "24 Horas de Daytona"

A los 46 años, el brasileño Helio Castroneves sigue escribiendo una historia plagada de triunfos en el automovilismo internacional.El nacido en Ribeirão Preto, estado de Sao Paulo, que el año pasado se anotó su cuarta victoria en las "500 Millas de Indianápolis", igualando la marca de los estadounidenses Anthony J. Foyt, Al Unser Sr. y Rick Mears, ayer se dio el gusto de cruzar la meta en primer lugar con el Acura DPi para festejar por segunda vez consecutiva en las "24 Horas de Daytona".En la competencia de 2021, compartió un Cadillac DP1 del Konica Minolta con Filipe Albuquerque, Alex Rossi y Ricky Taylor, en tanto que en esta ocasión lo hizo con el Meyer Shank Racing, junto al francés Simon Pagenaud (también vencedor de una edición de la Indy 500) y los británicos Tom Blomqvist y Oliver Jarvis).En los últimos minutos de una carrera que se definió por escaso margen, Helio pudo gestionar de una manera brillante el tráfico para superar por apenas tres segundos al otro Acura DPi, al mando de Ricky Taylor, Filipe Alburquerque, Alex Rossi y Will Stevens, del Konica Minolta.Completaron el podio Loïc Duval, Ben Keating, Tristán Vautier y Richard Westbrook, con el mejor Cadillac DP1, de la escudería JDC.Dentro de la categoría GTD, el triunfo fue para el Porsche 911 GT3 del Wright Racing (Richard Lietz, Zach Robichon, Jan Heyley y Ryan Hardick), en tanto que el argentino Luis Pérez Companc, con el estadounidense Simon Mann, el finlandés Toni Vilander y el danés Nicklas Nielsen finalizaron cuartos con la Ferrari 488 GT3 del AF Corse.En LMP2, la victoria quedó en manos del Oreca del Dragon Speed de Eric Lux, Devlin De Francesco, Patricio O'Ward y Colton Herta; mientras que LMP3 los tuvo como ganadores a Felipe Fraga, Gar Robinson, Kay Van Berlo y Michael Cooper.1° Helio Castroneves, Simon Pagenaud, Tom Blomqvist y Oliver Jarvis (Acura DPi) 761 vueltas; 2° Ricky Taylor, Filipe Alburquerque, Alex Rossi y Will Stevens (Acura DPi); 3° Loïc Duval, Ben Keating, Tristán Vautier y Richard Westbrook (Cadillac DPi); 4° Pipo Derani, Tristán Núñez y Mike Conway (Cadillac DPi); 5° Eric Lux, Devlin De Francesco, Patricio O'Ward y Colton Herta (Oreca LMP2); 6° Giedo van der Garde, Dylan Murry, Rinus Veekay y Fritz van Eerd (Oreca LMP2); 7° Fernando Habsburgo-Lothringen, Juan Farano, Luis Deletraz y Rui Pintode Andrade (Oreca LMP2); 8° Scott Huffaker, Nicolás Lapierre, Ben Keating y Mikkel Jensen (Oreca LMP2); 9° René Rast, François Heriau, Oliver Rasmussen y Ed Jones (Oreca LMP2) y 10° Will Owen, James McGuire, Chico Smith y Phil Hanson (Oreca LMP2).