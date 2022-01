Termina un enero con un récord histórico de calor y todos los climas

Vale recordar que todos los años se rompen récords de temperatura a nivel global, en una escalada que no parece tener fin, como también que el cambio climático cada vez acentúa más sus efectos. Precisamente, este verano, los rafaelinos pudimos comprobar que tanto uno como el otro fenómeno comienzan a tener consecuencias cada vez más preocupantes sobre la vida de las personas.

Los meteorólogos explican que estos cambios tan bruscos en las condiciones atmosféricas hay que buscarla en los fenómenos de El Niño y La Niña. Se trata de fases extremas de una variación en las temperaturas oceánicas del Pacífico Ecuatorial que producen cambios climáticos en todo el mundo y que, por caso, dentro del mismo hemisferio hace que se den efectos opuestos (mientras que en Argentina se registran una suba del calor y temporadas secas, en Australia y Sudáfrica, al mismo tiempo, irrumpen frentes más fríos de lo habitual y lluvias más frecuentes.

Rafaela no es la excepción en cuanto a las bruscas variaciones de temperaturas y lo ocurrido este enero habla a las claras de ello.

Es así que de acuerdo a información provista a diario La Opinión por la Estación Agrometeorológica de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela del INTA, en los promedios diarios entre el 1° y el 24 de enero, en la serie 1944-2021, las temperaturas máximas han oscilado entre los 31°C y los 32°C, Pero este enero se rompieron todos los moldes con temperaturas que se mantuvieron durante 19 de esos 24 días por encima de los 40°C y en varios de ellos rozó los 43°C

También, un dato a tener muy en cuenta es que la temperatura media se ha situado en los últimos 77 años por debajo de los 20°C, mientras que en este enero solo hubo tres días por debajo de esa marca y el resto la pasó con creces, con picos en muchas jornadas que estuvieron muy cerca de los 30°C.



TIEMPO LOCO

Finalmente se están cumpliendo los vaticinios de los expertos del clima que anticiparon un verano bastante más cálido de lo habitual, con menos lluvias y más seco que lo normal, para los meses de diciembre, enero y también en el que se inicia mañana.

Se debe mencionar que desde hace dos años, Argentina viene atravesando una sequía muy extrema en gran parte de su territorio por el fenómeno de La Niña, pero a mediados de mes la presencia de una masa de aire muy húmedo y un frente frío, que avanzó muy lento por las provincias del centro, generaron varios días de lluvias intensas y persistentes. Pasado este ciclo, empezaron a prevalecer, desde hace algunos días, temperaturas muy agradables con bandas que no superaron los 30°C en las horas de la siesta ni bajan de los 20 °C por las noches. A su vez persiste una sensación de clima seco (la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación) porque la humedad está en una media de entre 30 y 35%.

El año se inició con temperaturas algo elevadas, pero que no excedieron los 36/37°C durante el día y descendían hasta los 25/27°C durante la noche y paulatinamente fueron bajando un poco dando algunos días de respiro. Pero todo cambió bruscamente a partir del día 10, con el arribo de temperaturas máximas superiores a los 40ºC y en durante tres jornadas rozaron los 43°C provocando un ambiente verdaderamente sofocante por espacio de una semana. De todas maneras, en el resto se mantuvo constante el bajo porcentaje de humedad y, afortunadamente, tampoco se produjeron vientos considerables, y así se evitó que la ciudad y la región se transforme en algo muy parecido al infierno mismo.

A partir de ahí, las condiciones del tiempo volvieron a cambiar drásticamente y sobrevino una semana de abundantes precipitaciones diarias. Con el correr de los días, la temperatura comenzó a caer gradualmente hasta ubicarse prácticamente en los valores del presente. Al cesar la lluvia, la humedad comenzó a retroceder hasta volver a generarse un clima seco, situación que se mantiene hasta hoy.