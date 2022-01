Castellano vuelve para reasumir la Intendencia

A las 11, en el Despacho de Intendencia, el concejal, y presidente del Cuerpo legislativo, Germán Bottero le traspasará al intendente, Luis Castellano la titularidad del Departamento Ejecutivo, responsabilidad que asumió hace dos semanas. Momentos después, Bottero retomará la presidencia del Concejo que había dejado en manos de la edil Brenda Vimo, vicepresidenta 1°, cuando asumió el "interinato" en el Sillón de Giménez.

Tras una licencia de dos semanas, el intendente Castellano retorna a su actividad luego de una semana que le dejó muy buenas noticias por el lado de la moratoria de tributos porque le permitió al Municipio firmar convenios por un total de 170 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento fue a través de pago contado para aprovechar al máximo la quita de los intereses, por lo que 134 millones ya ingresaron a la tesorería del Estado local.

Seguramente, entre las cuestiones más urgentes a resolver, el mandatario tendrá la definición de los temas que se incluirán en la agenda para la convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Municipal, llamado que se descuenta ocurrirá, aunque todavía no trascendieron cuales serán.

Un buen inicio, si se lo compara con sus últimos días de gestión, cuando se registraron días de tensión con la oposición en el Concejo Municipal por algunas inconsistencias en un par de polémicas ordenanzas (Límite Agronómico y subsidio a Bomberos Voluntarios), que tuvieron que ser salvadas con la firma de sendos Vetos Propositivos, aunque todo finalizó en buenos términos



UN 2022 QUE PUEDE SER CLAVE

De todas maneras, y como adelanto de que el 2022 no será un año tranquilo en lo político y todo estará impregnado y condicionado por las elecciones del próximo año, el líder de la oposición, concejal Leo Viotti, disparó, por diario La Opinión, con munición gruesa al señalar que “la gestión de Castellano está agotada hace tiempo"

El opositor y, hoy por hoy, firme candidato a intendente en 2023, le apuntó a Castellano luego que trascendiera la posibilidad de que volvería a presentarse a una nueva reelección y sostuvo que: “la ciudadanía está buscando una alternativa al actual modelo de gestión en la ciudad”.

Habrá que ver si el Intendente recoge el guante y le contesta o dejará pasar la estocada porque entiende que no es conveniente subirse al ring todavía.

De todas maneras, está claro que, tanto en el oficialismo como oposición, "los candidateables" usarán este 2022 para ir instalándose en la preferencia de los rafaelinos porque en el primer semestre del próximo, si se retoma el calendario electoral que se venía aplicando antes de la pandemia (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a fin de abril y Elecciones Generales a mediados de Junio), no habrá demasiado tiempo para mostrar gestión y actividad legislativa porque será consumido casi con exclusividad por la campaña electoral.

En ese marco, vale mencionar que a esta altura del 2023 las negociaciones internas en cada espacio ya habrán alcanzado un ritmo febril porque, de retornarse los plazos electorales, aplicados en 2017, dos semanas más adelante habrá que inscribir las Alianzas electorales y antes de fin de febrero se deberán inscribir los Pre-candidatos ante las Autoridades Partidarias.