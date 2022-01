Marcos Foglia, de cronista de campo de juego a ejecutivo de Disney Latinoamérica

Por Pedro Ulman



Lejos quedó el año 1994, cuando se despidió de su familia y de sus compañeros de la secundaria del Colegio San José para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica Argentina. Marcos Foglia ya tenía una experiencia como cronista de campo de juego en las transmisiones de radio Rafaela de partidos del fútbol profesional con Atlético de Rafaela, que recorría el país en sus primeros años del Nacional B. "Me divertía, era el sueño de cualquier pibe de 14, 15 ó 16 años", recuerda de aquellos días que "trabajaba" bajo las órdenes de su padre, José Luis "El Flaco" Foglia y Marcelo Muriel, entre otros.

"Suelo comentar a los adolescentes en las escuelas secundarias, cuando voy a dar charlas sobre orientación vocacional, que siempre tuve en claro que me iba a orientar por algo de la comunicación. Básicamente por acompañar a mi papá a la radio y recorrer el país para la cobertura de los partidos de un equipo de Rafaela. Ya me traía ese mundo de la radio, esa era la motivación que tuve", dice desde el departamento de Recoleta en el que vive junto a su esposa Verónica y sus hijos Francisco (11) y Juana (8).

Con 45 años, Marcos Foglia emprendió recientemente un nuevo desafío al dejar una amplia trayectoria en el Grupo Clarín para ingresar al Mundo Disney, una de las compañías globales de entretenimientos más grande que exista. Le ofrecieron ser Director Regional de Contenidos y Operaciones de Walt Disney Latinoamérica y aceptó el cambio.

Sobre el tiempo en la facultad, recuerda que "la carrera me gustaba pero los primeros años no fueron fáciles en Buenos Aires, aunque al menos estaba acompañado por mi hermano mayor y además mi papá nos visitaba con frecuencia porque iba a cubrir los partidos de Atlético en Capital Federal o el Conurbano".

Y las oportunidades florecieron a poco de andar en las aulas de la universidad y cuando internet comenzaba a dar sus primeros pasos. "Me convocaron para una práctica profesional en el grupo Clarín donde al final me terminé quedando casi 20 años. Puedo decir que arranqué mi carrera con el nacimiento de internet en el mundo. El primer sitio de noticias de la Argentina se lanzó en marzo del 96. Yo empecé a trabajar en clarin.com en junio de 1996. Mi evolución personal estuvo acompañada por la transformación tecnológica que impactó de lleno en los medios de comunicación tradicionales", reflexiona hoy en una mirada retrospectiva.

- ¿Cuál era la función como estudiante de comunicación dentro de clarín.com?

- Mi primera actividad en clarin.com era volcar los contenidos de las noticias que se publicaban en la edición impresa del diario al sitio de internet. A fines de 1997 y 1998 comenzamos a trabajar con noticias de último momento en la web. Fue evolucionando todo al punto que se invirtió la ecuación. Ahora los sitios de noticias se actualizan todo el tiempo y al final del día se imprime un diario. Inicialmente se copiaba y se pegaba las noticias de la edición papel en el online, ahora en cambio se transformó en una nueva rutina apelando a la inmediatez y utilizando todas las posibilidades multimedia que brinda la tecnología.

Como periodista, a Marcos Foglia le seducían los contenidos deportivos. "Estaban en mi naturaleza. Había 'trabajado', o quizás me había divertido, haciendo campo de juego en transmisiones de radio con mi papá, Marcelo Muriel y otros amigos que me dio la profesión, que para mi fue como un inicio super divertido de la formación. Después me fui deslizando hacia los contenidos de política, de información general, lo que la profesión me iba requiriendo", señala.

En el medio aprovechó una oportunidad para trabajar en la cadena CNN en Español, por lo que se instaló en la sede de Atlanta en Estados Unidos. En el pasaporte también figura un tiempo en Madrid. "Me fui a estudiar y trabajar a España en el 2002" mientras que en el 2005 se mudó a Puerto Rico "para continuar con tareas siempre ligadas a los medios de comunicación".

Pero quizás el giro de su carrera comenzó a darse cuando eligió hacer un Master en Administración de Empresas para acceder a "una complementariedad entre el conocimiento de la comunicación y el negocio de la tecnología, qué es lo que me apasiona". Con esa decisión se abrieron otras puertas. Tener una "combinación de habilidades y conocimiento sobre contenidos de medios, periodismo, tecnología y negocios" explica el nuevo rumbo profesional. "Me enfoqué más en el desarrollo de estrategias, en cómo lograr que una plataforma con contenidos de calidad logre tener una evolución. Y no tanto en la creación per sé de contenidos periodísticos", subraya.

- ¿Qué quedó de casi 20 años en Clarín?

- Es una empresa que me dio muchísimas oportunidades, que me permitió la posibilidad de viajar muchísimo a conferencias y seminarios de periodismo digital y comunicación. Mi crecimiento profesional estuvo ligado a tantos años de labor en Clarín. Trabajé en Clarín Global, en Diario Clarín y en el último tiempo en Canal 13 y TN. Es una gran compañía donde tuve a disposición muchísimos recursos, donde hemos lanzado muchos proyectos y también nos hemos equivocado. Estoy súper agradecido con una compañía como Clarín que me ha permitido crecer, crecer y crecer.

- ¡Y ahora Disney!

- Sí, en el último año surgió la propuesta para hacer algo distinto. Una escala regional para Disney en toda Latinoamérica para ser Director de Operaciones de Contenidos y Estrategias para Disney+ y Star+. Me pareció una buena oportunidad y la tomé. Es apasionante, es un aprendizaje constante, una responsabilidad no solamente sobre Argentina sino sobre Latinoamérica donde hay mucho trabajo relacionado con Estados Unidos, con un grupo de gente excepcional de la comunicación y del entretenimiento que me permite hacer algo nuevo en un contexto diferente. Fue un año muy desafiante, muy intenso, con cambios y lo valoro muchísimo.

- Periodismo y tecnología, qué relación tan fuerte.

- Las compañías de comunicación del mundo tienen como tarea pendiente tratar de desarrollar los formatos periodísticos aprovechando aún el potencial de las nuevas herramientas tecnológicas. Todavía se hace un periodismo más vinculado al escrito sin aprovechar todas los desarrollos de la tecnología de los últimos años.

- ¿Cuál es el rol de las universidades en este contexto?

- Estamos en un mundo de constante aprendizaje en el que la tecnología ha modificado fundamentalmente el negocio. Los diarios papel bajan su tirada, los canales de televisión abierta tienen menor audiencia. Las universidades de periodismo tienen los mismos desafíos que los medios de comunicación, aprender rápido. También la industria de transporte, el sector del turismo, la medicina, el negocio de la publicidad están atravesados por la revolución tecnológica, que modifica la forma de hacer las cosas. Muchísimas industrias, no solamente la del periodismo y contenidos, estamos sufriendo un shock en la forma de trabajar. Hay universidades que hacen muy buen trabajo para darle a los estudiantes las herramientas para enfrentar este nuevo panorama laboral, de todas formas hacer periodismo no cambia mucho más allá del medio.

- ¿Y la Argentina?

- En la Argentina los sitios de noticias lideran las visitas, en México y Colombia es algo similar, hay una gran avidez por las noticias. Nuestra Argentina es un país muy particular, tiene 6 canales de noticias que transmiten 24 horas, algo que no sucede ni en París, ni en Nueva York, Madrid o Londres.



Marcos Foglia está en Disney, el canal de Mickey. Pero, a pesar de estar en una compañía global, trabaja desde su casa. A Rafaela trata de venir "dos o tres veces por año" para encontrarse con la familia y los amigos. "Siempre quiero estar en contacto con el lugar en el que nací en el que me gusta estar, cada vez que puedo vuelvo", dice algo nostálgico.

"Ser el hijo del Flaco Foglia es un orgullo. Tanto mi viejo como mi vieja fueron una guía fundamental, es cómo arrancar con ventaja, me dieron todas las oportunidades para estudiar lo que yo quisiera, me ofrecieron sus recursos, su apoyo, su generosidad a pesar de que sus hijos se vayan de la ciudad en la que viven en busca de sus sueños. Ahora cuando uno es padre, lo valora mucho más, cuando uno es chico no se da cuenta de eso. Tanto mis hermanos, Gabriel (47), José Luis (41) y Mariana (40), como yo fuimos muy afortunados por ese apoyo. Cada persona que encuentro en Rafaela me manifiesta el respeto y el cariño para mis padres, que dejan una buena huella", responde sobre la familia.