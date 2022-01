"El silencio de la Vicepresidenta aturde", consideró Negri

El titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, insistió ayer en exigirle a la vicepresidenta Cristina Kirchner que exprese su posición respecto del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el presidente Alberto Fernández.

"Los últimos pronunciamientos de la vicepresidenta han sido en un sentido absolutamente inverso a lo que el gobierno va a llevar adelante con el Fondo. Hasta ahora el silencio de la vicepresidenta y dirigentes del kirchnerismo duro aturde", sostuvo Negri en declaraciones al programa "ConTacto Digital" que conduce Alejandro Alfie por Radio Rivadavia.

El legislador cordobés aseguró que más allá de lo anunciado escuetamente por el gobierno el viernes, "la carta de entendimiento que tiene que enviar al Congreso es otra cosa". "Ahora falta que el Presidente diga cómo vamos a llegar a todos esos destinos que él promete", indicó Negri, quien agregó que "no hay que sobreactuar". Agregó al respecto que "parece positivo que haya un pre acuerdo, ya que el default era la peor catástrofe que le podía ocurrir a la Argentina".

"Hoy estamos frente a un pre acuerdo pero hay un camino que recorrer durante este mes de febrero. Y el otro tema es que del lado político hay que ver que dice el frente de todos. Si van a acompañar o no", insistió el diputado radical.

Al respecto precisó: "Nos parece una buena señal salir de ahí, salir del abismo. Falta ver en el oficialismo si hay una convicción de que están dando un paso adelante o si comienza una puja de poder muy fuerte".

"Nos tienen acostumbrados a la sobreactuación. Eso es enanismo político. Pueden montar el relato que quieran. Pero el endeudamiento de la Argentina es un mal de muchos años", evaluó. En ese sentido, Negri detalló que "cuando llegue la carta de entendimiento al Congreso ahí se verán los condimentos y cuál es el sendero para cumplir con todo lo que pre acordaron". "Sabrán lo que están haciendo. Nosotros no vamos a ser un palo en la rueda", añadió.

En otro aspecto, Negri se refirió a los legisladores del radicalismo de la Capital Federal, que responden al senador Martín Lousteau, y los invitó a sumarse a la bancada mayoritaria del centenario partido. .

"El bloque del radicalismo es el que presido yo, independientemente lo que decidan otros correligionarios, y la puerta está siempre abierta para que vuelvan. Yo no lo veo como un obstáculo, sino todo lo contrario", señaló.

Con relación a figuras que aparecen en el escenario como potenciales candidatos presidenciales, remarcó: "Es natural que empiecen a aparecer perfiles y candidatos. Desde nuestro partido han aparecido varios dirigentes".

Por otro lado, sostuvo que "la semana que viene va a haber una marcha de carácter destituyente contra la Corte Suprema, sin embargo aquí pasa como si nada. Hay que estar muy atentos porque hay problemas de alta gravedad".

En otro aspecto, anticipó que el radicalismo presentó una iniciativa para la conformación del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la reforma introducida durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner.

"El proyecto que yo presenté va a entrar por el Senado, y estará sujeto a modificaciones. Pero representa lo que la mayoría de nosotros creemos que debe ser la conformación del consejo de la magistratura", concluyó Negri. (NA)