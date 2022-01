Rechazo de Boudou

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó ayer el acuerdo del Gobierno con el FMI y consideró que "la deuda criminal que tomaron la tiene que pagar (el ex presidente Mauricio) Macri, no el pueblo". En declaraciones formuladas en su programa radial, Boudou se mostró en desacuerdo con el principio de entendimiento anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández con el organismo de crédito internacional.

"No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar", planteó el ex vicepresidente de la Nación sobre el flamante acuerdo con el FMI.