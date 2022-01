Subió la pobreza extrema

La pobreza creció y la Argentina lo sabe. Las estadísticas tanto oficiales como las confiables que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestran un aumento de la cantidad de familias pobres e indigentes más allá de quien gobierne. La política asistencialista que permite otorgar subsidios a los sectores más vulnerables, que debería ser temporal, se transformó en "provisoria para siempre" por necesidad y consecuencia de la incapacidad de la dirigencia política para acordar políticas públicas que permitan crear las condiciones para un crecimiento sostenido e inclusivo.Pero la problemática de la pobreza no es exclusiva de la Argentina sino un drama humanitario que alcanza a otros países de la región. Así las cosas, la pandemia de Covid-19 generó graves retrocesos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina, pero dichos rezagos hubieran sido aún peores si no hubiera habido transferencias económicas a los sectores más empobrecidos, por lo que es necesario que en 2022 continúen y se fortalezcan dichos programas de ayuda social. Así lo afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien subrayó que la emergencia sanitaria es al mismo tiempo una oportunidad para construir en los próximos años un “Estado de bienestar” cuya base sea el cuidado de los grupos más vulnerables.Durante la presentación virtual del informe “Panorama social de América Latina 2021”, la experta señaló que la pobreza extrema en la región subió de 13.1 por ciento en promedio a 13.8, lo que significa que el número de personas en esta condición aumentó de 81 a 86 millones. Al mismo tiempo, la pobreza moderada registró una ligera baja de 204 a 201 millones de personas. Lo anterior implicó que, por sexto año consecutivo, los niveles de precariedad en la zona hayan aumentado, rompiendo así con la tendencia iniciada en 2002 de sucesivas reducciones a los índices de pobreza. Aunque en 2021 se produjo una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) promedio regional de 6.2 por ciento, dicha alza es insuficiente para mitigar los efectos sociales de la pandemia.De acuerdo con la Cepal, la tasa de incremento de la pobreza extrema representa "un retroceso de 27 años" en el avance de los indicadores. La titular de la Cepal indicó que, en este escenario, las llamadas transferencias no contributivas del Estado jugaron un rol central para atenuar la pobreza, sobre todo la de sectores especialmente vulnerables. Un ejemplo de ello es que el porcentaje de mujeres que carecen de ingresos propios en la región en 2020 fue 25.8 por ciento, cuando dicha cifra era de 36.7 por ciento si no se contaran los mencionados esquemas de ayuda.El informe de la Cepal advierte que la calidad de vida de la mayoría de la población latinoamericana empeoró de forma notable, entre 2019 y 2021 el patrimonio de los millonarios en siete países de la región aumentó un 14 por ciento. De hecho, sólo 107 personas tienen un patrimonio de alrededor del 11 por ciento del PIB de sus respectivas naciones. Por lo anterior, la especialista llamó a conformar un nuevo pacto fiscal progresivo, porque en la actualidad los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad no son suficientes, y sin tener recursos amplios, no se puede sostener un “Estado de bienestar” para todos los habitantes.El aumento del desempleo constituyó uno de los mayores efectos de la continuada crisis social en los países de la región. En 2021, la tasa de desocupación llegaría a un 11,8% para las mujeres y 8,1% para los hombres, frente al 12,1% y 9,1%, respectivamente, registradas en 2020.Para 2022, la Cepal prevé una recuperación general del empleo, que favorecerá fundamentalmente a los hombres, pero muchos de los nuevos puestos laborales serán de peor calidad que los que existían antes de la crisis.