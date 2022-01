Saglione: "el acuerdo con el FMI viene a despejar una incertidumbre importante”

Luego de los anuncios oficiales brindados por el presidente de la Nación Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en torno al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario, varios dirigentes políticos, ex funcionarios y economistas han emitido su opinión.

Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía socialista, actual asesor de la Cámara de Diputados de Santa Fe y consultor económico en el ámbito privado, dijo al respecto: “Resulta favorable que se haya llegado a un entendimiento entre los técnicos del Ministerio de Economía de la Nación y el staff del FMI, porque el perfil de vencimiento del préstamo que oportunamente se había contraído, obligaba a fuertes amortizaciones del capital en este 2022 y 2023 que Argentina no disponía. El escenario era o de que había un acuerdo que permitiese posponer los vencimientos en forma compatible con las posibilidades de pago del país o la otra opción era el default”.

El ex funcionario socialista, en varias ocasiones uso las redes sociales para expresar su parecer respecto a diversos temas y durante enero twitteó: “La grieta conspira contra la solución de los problemas económicos. Se necesitan acuerdos sostenibles que nos permitan tener un horizonte claro”. Además, compartió a través de Twitter los dichos de Martín Rapetti, doctor en Economía (Universidad de Massachusetts, Amherst) y director de la Maestría en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde resaltaba que “la negociación con el FMI está estancada, hay que hacer reformas y las tiene que acordar la clase política".

Saglione, al ser consultado por lo alcanzado en las últimas horas manifestó que “es conveniente que se haya arribado a un acuerdo que ahora requerirá obviamente la aprobación del Congreso de la Nación y del directorio del FMI por parte del organismo internacional”. Y aclaró: “Esto desde ningún punto de vista resuelve los problemas de la macroeconomía argentina, lo que hace es despejar una incertidumbre importante que teníamos ya que recordemos que la actual gestión de gobierno asume con un problema de endeudamiento con dos grandes vertientes: una vinculada al financiamiento vía mercado de capitales a través de títulos públicos, que fue abordada en el primer año de gobierno y se dio lugar a una restructuración de la deuda que permitió posponer fuertemente los vencimientos de esos títulos y liberar de dólares los primeros años por delante -recién en 2024 Argentina vuelve a tener vencimientos más importantes en materia de títulos públicos emitidos en dólares-, el otro frente tiene que ver con la deuda con el FMI y es en donde hay un principio de acuerdo a partir de lo anunciado por el presidente Fernández y el ministro Guzmán”.

“Creo que esto viene a calmar una incertidumbre importante que tuvo la economía argentina durante estos dos años, vinculada al problema de la deuda nominada en moneda extranjera y obliga al país a abordar las problemáticas de fondo que siguen sin resolver; un déficit fiscal elevado con dificultades para ser financiado, distorsiones en precios relativos y fundamentalmente la falta de generación de empleo privado. Cuando uno hace una mirada a más largo plazo, observa que Argentina hace diez años que no genera empleo privado de calidad, es decir, empleo privado registrado. Es deseable que a partir de la resolución de este problema de la deuda con el Fondo, la política económica pueda dedicarse a tratar estas problemáticas más estructurales que son las que realmente van a permitir superar estas complicaciones que arrastra nuestro país en materia de empleo, pobreza, nivel de actividad”, explicó Saglione.



EL ROL DE LA OPOSICIÓN

El ex ministro de Economía de Santa Fe, dijo que “una vez que ingrese el texto del acuerdo para ser ratificado por ley del Congreso de la Nación, se podrá analizar pormenorizadamente el tenor del mismo para su ratificación legislativa. Creo que a la oposición le cabe la responsabilidad de evaluar detenidamente dicho acuerdo para ratificarlo por ley. No podemos anticipar opinión sobre detalles del acuerdo sin conocerlo todavía en profundidad”.