El 63% de los no vacunados no cuenta con anticuerpos

Un estudio elaborado por profesionales del Conicet de Santa Fe revela las defensas que tienen los santafesinos a casi dos años de la llegada del coronavirus y en momentos de la ola producida por la variante Ómicron. Se trata de en un reporte preliminar que muestra datos muy significativos sobre los niveles de anticuerpos en la población santafesina (específicamente del Departamento La Capital), considerándose variables tales como edad, dosis y tipos de vacunas recibidas. Según lo expuesto por UNO, respecto a los niveles de anticuerpos se destaca que el 88,3% presentó anticuerpos; ya sea por haberse colocado la vacuna, producto de una infección o de ambos orígenes. Su presencia demuestra una “memoria inmunológica” en las personas, que por lo tanto ya 'conocen' al virus, estando así mejor preparadas para combatirlo. Por otro lado, una de cada cinco personas que recibieron sólo una dosis de vacuna no presentaba anticuerpos (lo cual puede explicarse por una baja respuesta a la vacuna o un tiempo prolongado desde la última dosis). Con relación a los no vacunados, un 63% no tuvo anticuerpos detectables y un 37% sí (generados por una infección previa). De esos no vacunados que presentaban anticuerpos, un 71% nunca fue diagnosticado con COVID-19 ni sospechó haber estado infectado. En cuanto a los niveles de anticuerpos según edad, el informe revela un alto nivel de anticuerpos entre los 13 y los 20 años (lo que refleja el buen desempeño de las vacunas recibidas por esta franja y el menor tiempo desde la última dosis). En el grupo etario considerado de riesgo (más de 60 años), un 98.1% está vacunado. De ellos, un 17% son vulnerables al SARS-CoV-2 por no tener anticuerpos, y un 6 % por tener niveles bajos, mientras que un 65% presentó niveles elevados de anticuerpos. Respecto a los anticuerpos logrados según esquema de vacunación (al menos 7 días previos a la muestra) se demuestra que los niveles de anticuerpos tienen una fuerte relación con el número de dosis de vacunas recibidas. En ese sentido, el estudio subraya que "una tercera dosis elevó substancialmente el nivel de anticuerpos, casi triplicándolo en promedio".