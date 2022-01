Los procesos de búsquedas laborales se fueron readaptando por la pandemia

Según revela un estudio realizado por CIPPEC en 2021, los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones, lo que demuestra cómo el mercado laboral se contrajo y a su vez aumentó sus exigencias.

Acerca de cómo se dieron en estos dos últimos años los procesos de búsqueda laboral en Rafaela, la psicóloga Claudia Merke, titular de la consultora Conecta Capital Humano, señaló: “Desde que empezó la pandemia todas las empresas tuvieron que ir readaptando sus procesos de selección y la mayoría de estos se hicieron de manera virtual, de hecho se siguen haciendo de este modo, aunque algunas empresas de a poco empiezan a volver a la presencialidad. Una de las etapas del proceso de selección suele ser la evaluación psicotécnica, en donde se evalúan aspectos relacionados a la personalidad y a las competencias de los candidatos. La pandemia obligó a adaptar los test y técnicas que veníamos usando de manera presencial a la modalidad virtual y esto dio lugar a investigaciones sobre el impacto de las pantallas en los resultados. Hoy desde Conecta estamos participando en una investigación que realiza a nivel nacional la Asociación de Psicodiagnóstico (ADEIP), para tener en cuenta esta realidad”.

“Las empresas claramente se fueron adaptando a este nuevo escenario y en donde observamos más demanda, es en lo vinculado a producción y áreas de mantenimiento. Se buscan perfiles técnicos, principalmente en los sectores metalúrgicos, frigoríficos y lácteos. Obviamente que una exigencia ineludible es tener el ciclo secundario completo”, señaló Merke.

La profesional comentó además, que otra de las búsquedas laborales que siempre se siguen sosteniendo tiene que ver con la búsqueda de contadores, ya que indicó que “hoy en las empresas el contador cubre los distintos puestos, desde el administrativo simple hasta otras funciones específicas, ya que no se da cómo en otras épocas que ese puesto lo cubría un egresado del secundario con una terminalidad comercial. En la actualidad este perfil es difícil de conseguir”.

El sector comercial también generó búsquedas laborales, fundamentalmente en lo referido a logística y al área de venta y asesores de servicios en distintos rubros. La titular de la consultora, contó que el sector que sigue siendo desfavorecido es el de las mujeres ya que cuesta que las empresas designen a la mujer a desarrollar puestos que tradicionalmente los ocupaban los hombres. Por otra parte, remarcó que “cada vez las empresas buscan más formación, sobre todo en cuestiones ligadas a la tecnología y a todas las exigencias del mercado. Rafaela es hoy una ciudad universitaria donde tenemos un montón de oferta educativa, por eso las empresas solicitan la formación académica dentro del perfil del puesto y muchas promueven que sus empleados se sigan capacitando”.



PROCESOS CADA VEZ MÁS LARGOS



“Los procesos de selección tienden a ser cada vez más largos, las empresas no solo realizan una o dos entrevistas para indagar las cuestiones técnicas, sino que cada vez solicitan más información y documentación de respaldo como ser: referencias laborales y antecedentes policiales a nivel regional y nacional. En este proceso se invierte cada vez más tiempo y recursos. También se implementan entrevistas grupales en donde deben realizar dinámicas para ver a las personas en acción y luego se realizan las entrevistas individuales. De un tiempo a esta parte, las empresas fueron profesionalizando mucho estos procesos”, destacó la psicóloga.

La profesional señaló, que “observa mucho del lado de los postulantes -fundamentalmente en las nuevas generaciones- que valoran mucho y ponen sobre la mesa a la hora de elegir una empresa para trabajar, lo relacionado al clima laboral, la flexibilidad de horarios, la posibilidad de trabajar desde la casa y el compromiso de la empresa con el medioambiente. Hoy los jóvenes no solo buscan trabajar en una buena empresa, y con un buen sueldo, sino que ponderan el respeto, la posibilidad de desarrollo y si en un par de años ven que no pueden crecer y avanzar, buscan ese desarrollo en otro lugar. El gran desafío de las empresas de hoy es detectar la motivación y el talento en sus colaboradores y acompañarlos en sus procesos de desarrollo”, expresó Claudia Merke.