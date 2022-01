Por Edgardo Peretti

(Clase 58)



Carlos Gilardoni fue un activo ciudadano cuya vida transcurrió en infinidad de actividades, muchas de ellas vinculadas al deporte. Nacido en Lehmann en 1895 jugó al fútbol en Moreno en su juventud aunque luego, cuando llegó a Rafaela, pasó a ser un fanático de 9 de Julio acompañando a su sobrino Idelio Gilardoni, uno de los históricos dirigentes julienses.

Su participación en las “500 Millas Argentinas” a principios de esa apasionante epopeya con un Ford “A” está plasmada en una filmación imperdible que circula entre aficionados. Laboralmente, se desempeñó en la Casa Ripamonti, primero en el sector de las por entonces revolucionarias Heladeras y luego con los automotores, siempre con la marca Siam, de lo que fue el icónico Siam Di Tella (en sus dos versiones), que por confiable y guapo llegaría a la fama allá por los setenta conducido por un taxista famoso ante la TV de todo un país: Rolando Rivas.

Estaba casado con Teresa Chiappero y no tuvieron hijos aunque sus sobrinos lo siguen recordando como un personaje inolvidable. Falleció en 1976 y dejó un archivo especial, algunas de cuyas piezas están a cargo de la custodia de este periodista.



EL BAILE DE LOS CONSCRIPTOS

La fotografía que ilustra esta nota fue tomada en el año 1915 en el Salón de la Sociedad Italiana de Lehmann (fundada en 1894, conocida como Sociedad Italiana “Patria y Trabajo” o su versión itálica “Patria e Lavoro”) y muestra a un grupo de jóvenes de ambos sexos en pleno baile. La escritura expuesta al dorso dice “Carlos Gilardoni-Teresa Chiappero – Recuerdo de la conscripción del 1895-Lehmann 2 de Diciembre de 1915”. Como sucedía con este tipo de material, es una Tarjeta Postal de la Unión Postale Universelle y se utilizaba como testimonio que ususalmente se remitía por correo.

El dato trae a colación un acontecimiento social muy arraigado durante el siglo pasado y que fue cayendo en desuso mucho antes de 1994, cuando se abolió el servicio militar obligatorio; casi me atrevo a decir que tiene que ver con el cambio cultural de los setenta que vio nacer a los boliches y fue matando, de a poco, a la tradicional reunión bailable.

El caso es que en la ocasión que nos ocupa los futuros soldados sostenían un encuentro social (uno de los pocos aceptados comunitariamente con damas) donde se “apuraban” algunos futuros noviazgos y se derramaban otras lágrimas detrás de ilusiones que nunca serían realidad. Pimpollos de rosas que anidaban por años en oscuras páginas de libros de poesía, diría algún poeta.

De acuerdo a algunos testimonios de contemporáneos, la asistencia al baile era por invitación, tanto a damas como a caballeros, aunque lo organizadores sabían hacer la vista gorda ante la llegada de algún joven de otro pueblo y nunca faltaba alguien en la puerta que equilibrara la asistencia entre ambos sexos a los fines que nadie se quede sin compañera de baile. Como se advierte, había gente que procuraba desde su humilde posición que la especie siguiera en evolución, al menos numérica; claro que para consumar cualquier intento en el rubro antes había que pasar por el Civil, pero esa es otra historia de cuyas excepciones nos ocuparemos otro día.



TIEMPOS MODERNOS

Avanzando en los almanaques no podemos dejar de citar lo que sucedía acá. La memoria del escribidor remota a los tramos finales de los sesenta y principios de los 70. En esa época el “baile de los conscriptos” tenía como epicentro el club 9 de Julio en su afamado salón social, donde la figura del titular Benito Acastello encabezaba la organización, en este caso en sociedad con la cooperadora de la Comisaría 2da. (que estaba ubicada en calle Bolívar aunque en la vereda de enfrente de su actual emplazamiento).

En este sentido, la entidad de la calle Ayacucho (como gustan decir los veteranos colegas) se había quedado con el predominio de los bailes de invierno; en verano, la fiesta se trasladaba a Quilmes y, ocasionalmente a Boca Juniors. Lejos estaban los brillos de las convocatorias de Independiente (con invitación personal y saco y corbata como requisito básico de ingreso) o los éxitos de los cincuenta de Juventud, donde actuaban las grandes orquestas del país y a las 11 de la noche había que cerrar las puertas con candados desde el interior para que no ingrese más nadie. En realidad, no cabía un alfiler, como reza el saber popular.

Por el año bailable estaba dividido en dos y solamente Boca (con Juan Carlos “Pichón” Grana como presidente) rompió el tablero la noche que trajo en exclusivo a una modelo que hizo estallar las baldosas de Ernesto Salva y alrededores. Una tal Susana Giménez.

Volviendo al encuentro de conscriptos la reunión no dejaba de ser un baile habitual que contaba con dos presentaciones (“selecciones” – se decía- de cuarenta minutos cada una) de la típica (obligada por el Sindicato de Músicos), la “característica” y los “modernos”. Ya casi en el final, cuando el bar agotaba sus recursos, el conductor (quizás estamos hablando del “Flaco” José Luis Foglia o su primo Enrique Dino, reyes del micrófono) convocaba a las candidatas a reina al escenario y un jurado designado especialmente al efecto emitía su dictamen.

Aplausos, emoción, regalos y la invitación de los Foglia a bailar el vals de los conscriptos donde nadie podía quedar afuera. Nadie tampoco quería.

El final era en el hall del club con la foto de los ciudadanos de la Clase homenajeados esa noche (autoría de Lidel Caccia o Conti), con la reina en el medio y la felicidad pintaba en la cara de las decenas de argentinos que soñaban con sus futuros, aunque esto es una licencia del autor; es probable que varios estuviesen apurados en volver a la milonga, por aquello de la especie en continuidad y su consecuente temperatura corporal, ¿viste?

Por supuesto todos los arreglos florales de la noche a candidatas, reinas y damas del jurado eran provistos por Florería “La Primavera”, de Benito Acastello.