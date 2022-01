Un acuerdo para volver a respetar las reglas

Por G. B.



Hay Nuevas Reglas a partir del acuerdo, que el Fondo llamó entendimiento sobre políticas clave. Que vienen a ser la base del futuro acuerdo, el cual deberá ser refrendado tanto por nuestro Congreso, como por el directorio del organismo, lo que nos dará un marco más claro de normativa económica a futuro, enmarcando la posibilidad de acciones discrecionales por parte del Ejecutivo.

Los preceptos económicos que hay que respetar son bastante más sencillos de lo que nos quieren hacer creer. Es cuando buscamos la manera de modificarlos para conseguir un resultado que hoy no tenemos cuando se vuelve más difícil, pero peor que no respetarlos es creer que no existen consecuencias. Cada acto tiene su consecuencia, igual que en el principio de física de acción y reacción, todo acto económico impacta, con distintas relevancias en la economía.

Así sea cuando compro algo y no se factura le faltará recaudación al fisco, cuando las tarifas de servicios públicos son muy bajas, invita a consumir y contaminar más mientras las empresas - concesionarias no puedan reinvertir, por tanto el gobierno las subsidie y como no tiene ingresos suficiente para hacerlo, emita dinero espurio para cubrir esa asistencia del tesoro. Ese dinero sin respaldo genera suba de precios, atrasa más la tarifa, hay que enviar más subsidio, que se cubrirá con la moneda emitida sin su correspondiente riqueza y se genera inflación. Esta suba de precios la pagará el mismo que se buscó beneficiar con la baja de tarifas.

Pero lo peor es cambiar las reglas que hace todo imprevisible. Si cuando éramos niñitos y jugábamos con amigos y alguien cambiaba las reglas del juego a la mitad, seguramente toda nuestra estrategia debía ser revisada. Luego probablemente no volviéramos a jugar con alguien que cambiaba condiciones según su conveniencia. Cuando se juega en la economía, se gasta o invierte, siempre hay determinadas leyes. Pero si luego el gobierno las modifica, como en el caso de la ley de alquileres, seguramente como pasó y advertimos que ocurriría, el mercado inmobiliario se perjudicó lo que llevó a que falten inversiones y viviendas en el sector destinado al arrendamiento.

Acordar con el Fondo Monetario es volver a respetar reglas, que las mismas sean más claras para todos los actores económicos, es decir toda la población, limitar la discrecionalidad del político de turno y que el cumplimiento de estas normas sean revisadas periódicamente, al principio cada tres meses. Es conseguir alivio y mayor estabilidad y previsibilidad para toda la economía argentina.



