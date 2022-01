Fontanini: “estoy muy feliz de volver”

A pesar de haber jugado en Italia, Chile, Ecuador o un grande de nuestro país como San Lorenzo siempre hay un lugar en el mundo en el que cada uno encuentra su mejor versión. Puede ser en la misma ciudad de nacimiento o a montones de kilómetros, pero lo cierto está en que cuando aparece, uno no se imagina en otro lado. Y Fabricio Bautista Fontanini no duda en elegir.

“Estoy en el club donde uno fue feliz siempre, desde muy chiquito”, señaló el ‘Muro’, que regresa a Atlético de Rafaela luego de nueve años, cuando había partido al ‘Cuervo’.



“Fue una decisión fácil”, agregó el rafaelino de 31 años, y luego sumó: “Son muchos años fuera de todo, de la ciudad, la familia eso tira mucho cuando uno es de acá y dejas toda la familia, amigos”.



Este es su segundo retorno al club que lo vio nacer futbolísticamente y en relación a ello, y de cómo y por qué se da su vuelta, el defensor apuntó: “Estoy muy feliz de volver, es lo que estaba buscando desde hace un tiempo. Hace un mes estuve con el Cabo (Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol), con el Yagui (Forestello, DT) y les dije que quería pegar la vuelta; por suerte se pudo dar, muchas vueltas por el tema Aucas en el medio y la salida que tenía que arreglar, pero por suerte se pudo cerrar”.



Fontanini viene de jugar en el fútbol ecuatoriano, donde “jugué casi todos los partidos, con 15 partidos de 16 que tuve, eso es bueno ya que pude sumar buen rodaje” y en estas primeras semanas de pretemporada con la Crema, sirvieron para ponerse 100x100 en lo físico ya que “hacía casi un mes que estaba parado, hablamos con el profe y es por eso que primero trabajamos duro en la parte física”, indicó.



En la presidencia del club se encuentra Silvio Fontanini, tío de Fabricio, lo cual no es un dato menor a la hora de ‘facilitar’ su regreso a Alberdi. “Es como mi padre, para nosotros como familia es algo hermoso, un sueño. Esperemos que sea un buen año”.



Con respecto al plantel que se está conformando, Fontanini manifestó: “Se sumó gente con mucha experiencia, a varios ya los conozco, sabemos que va a ser un año muy difícil, que es un torneo recontra complicado pero vamos a meterle con todo para pelearlo”. Y luego agregó: “Llegó gente de experiencia, es clave, hay un grupo hermoso. Hay muchos chicos jóvenes con mucho talento pero también se necesita de la experiencia para saber llevarlos. Esperemos que tengamos un gran año y podamos pelearla”.

Una de las premisas que tendrá el nuevo Atlético será la de volver a los primeros planos en el principal certamen de ascenso de nuestro país.



“Sabemos que los últimos años no fueron tan buenos pero tenemos que recuperar lo que era Atlético en el país, siempre peleaba, tenemos que recuperar esa fortaleza de local que se perdió y era clave. El Yagui conoce muy bien al club, la ciudad, a todos, creo que va a ser mucho más fácil”, advirtió Fabricio.



El campeonato se pondrá en marcha en un par de semanas, en el arranque la Crema estará visitando a Belgrano de Córdoba (lunes 14 de febrero) y sobre dicho comienzo, Fontanini señaló: “Va a ser complicado, es una cancha que ya conocemos desde hace muchos años, va a estar hermoso jugar ahí con la cancha llena, esperemos que nos vaya bien”.