En María Juana, Atlético se mide ante el Recreativo Las Petacas

Atlético María Juana será el primer club de la Liga Rafaelina de Fútbol en poner en marcha el 2022. El ‘Chupa’, único representante de la LRF, debutará este domingo en la Copa Federación, certamen que es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.



En el estadio ‘Néstor T. Suppo’ de María Juana, desde las 20 hs, se enfrentará con Recreativo Las Petacas de la Liga San Martín. El árbitro del encuentro será Agustín Rossi, de Ceres. Sus asistentes serán Fernando Retamoso y Martín Luna.



El ‘Chupa’ logró en 2021 el ascenso a la Primera A liguista y vivirá desde hoy un acontecimiento histórico para el club, buscando avanzar en estos octavos de final (hoy la ida el próximo domingo la revancha) y seguir construyendo historia.



La posible formación titular que dispondrá el entrenador Pablo Cernotti sería con Santiago Gorella; Nicolás Gallo, Carlos Spósito, Juan Cruz Perusia y Joaquín Ferreira; Catriel Allasia, Nicolás Galfione, Nicolás Roggero y Lucio Silioni; Mauro Rosso y Mauro Lora.



Dicho certamen provincial reúne a 16 equipos de todo Santa Fe jugando (octavos de final) partidos de ida y vuelta con eliminación directa. Luego, entre el 13 y 20 de febrero, se jugarán los cuartos de final con aquellos ocho equipos que logren sortear esta primera instancia que inicia hoy. Para el 27 de febrero y el 6 de marzo están programadas las semifinales y a gran final para el 13 y 20 de marzo.



ÁRBITROS RAFAELINOS



Este domingo también tendrán acción árbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol, en otro de los encuentros que darán inicio a la Copa Federación. En Humboldt, para Juventud Unida vs Atlético Selva, estarán Rodrigo Pérez, como juez principal y lo acompañarán Marcos Bauer y Facundo García como asistentes, y cuarto irá Leandro Aragno. El encuentro comenzará a las 17 hs.



OTROS PARTIDOS



Atlético y Tiro vs Huracán FC, Huracán FC La Criolla vs Miramar, Poli J. Arijón vs Club Quillá, Def. Centeno vs Def. Armstrong, Olimpia Santa Teresa vs U.V. y D. Sargento Cabral, Independiente Chañar vs Juventud Unida Santa Isabel.