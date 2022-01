Buenas noticias en Ezeiza

La Selección Argentina volvió a entrenar ayer por la mañana en el predio de Ezeiza, de cara al partido del próximo martes contra Colombia, en estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La atención estuvo centrada en los resultados de PCR que no arrojaron nuevos positivos de COVID-19, algo que llevó alivio luego de los varios contagios de la semana. Sin embargo, sigue sin negativizar Alexis Mac Allister y por eso no fue parte del ensayo. Emiliano Buendía, por su parte, se entrenó en contra turno. En caso de dar negativo en un nuevo testeo, se sumará al grupo.

En tanto, Lionel Scaloni, que ya se reincorporó al plantel tras no haber viajado a Chile, tendrá que armar un rompecabezas por las cantidad de bajas que tiene el equipo, entre suspendidos, tocados y posibles cambios tácticos.

Por lo pronto el Papu Gómez sigue con el tobillo derecho muy hinchado y solo hizo tareas livianas y Maximiliano Meza y Lucas Ocampos, que en los últimos días tuvieron síntomas de la enfermedad, están totalmente recuperados y trabajaron a la par. Además, Guido Rodríguez, convocado de urgencia el viernes, ya se sumó al plantel: todo indica que incluso será titular en Córdoba.