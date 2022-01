Ben Hur perdió en el regreso de la Liga Provincial

En la reanudación de la Liga Provincial de básquetbol, Ben Hur perdió como local el viernes ante Trebolense por 81 a 65 y sigue último en la zona B del torneo. Santiago Caligaris fue el goleador del equipo rafaelino con 16 puntos, mientras que Pablo Ferrario anotó 12. En la visita se destacó Julián Fedele con 21 puntos.

Recordemos que el Lobo ya no cuenta con Facundo Chiabotto y Pablo Grosso, que jugarán el Federal para Revolución San Juan y El Ceibo de San Francisco, respectivamente.

En los restantes duelos del grupo, el líder invicto Gimnasia de Santa Fe venció a Atlético Sastre por 89 a 85, mientras que Olimpia de Venado Tuerto le ganó en cancha de Argentino a Firmat Football por 65 a 58.

Las posiciones quedaron así: Gimnasia de Santa Fe 18 (9-0), Olimpia de Venado Tuerto 15 (6-3), Trebolense 13 (4-5), Firmat Football 12 (3-6), Atlético Sastre 12 (3-6), Ben Hur de Rafaela 11 (2-7).

La última fecha (10) tendrá a Olimpia vs. Gimnasia, Trebolense vs. Firmat y Atlético Sastre vs. Ben Hur.



TRIUNFO DE UNIÓN

En la Zona C, Unión de Sunchales se trepó al liderazgo compartido luego de imponerse a Americano de Carlos Pellegrini por 86 a 56 con 14 de Juan Cipolatti y 14 de Matías Loro. En la visita hizo 18 Emanuel Gaggi y 13 Gastón Fenoglio.



DIO EL GOLPE

Brown de San Vicente dejó sin invicto a Almagro de Esperanza con el triunfo por 87 a 74. El elenco del oeste provincial contó con 29 y 9 rebotes de Elías Iñiguez más 19 de Jonatan Morero y 17 de Juan Cruz Bertero. El otro partido de la zona tuvo la victoria de Argentino de Firmat como visitante de Atenas de Venado Tuerto por 79 a 58.

Las posiciones: Almagro de Esperanza 17 (8-1), Unión de Sunchales 17 (8-1), Brown de San Vicente 14 (5-4), Argentino de Firmat 11 (2-7), Atenas de Venado Tuerto 11 (2-7). Americano de Carlos Pellegrini 11 (2-7).

La última fecha tendrá a Argentino vs. Brown, Americano vs. Atenas y Almagro vs. Unión de Sunchales.



COMO SEGUIRÁ

Tras la finalización de la fase inicial clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación.

Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.

En la segunda fase primero y segundo disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero. Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º.

Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.