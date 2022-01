Libertad tiene una dura misión frente a San Jorge

Con el resultado 0 – 2, Libertad visitará al “Uruguayo” por el partido de vuelta de una de la semifinales de la Región Litoral Sur. Los de Garello necesitan ganar por dos goles para forzar la definición desde el punto del penal y seguir con vida en la competencia. El encuentro será este domingo a las 20:30 con el arbitraje de Brian Chiaraviglio de Oncativo.

Libertad no se rinde y buscará romper todos los pronósticos para meterse en la final de la Región Litoral Sur del Federal Amateur. El Cañonero deberá revertir el 0 – 2 de la ida, en el que generó muchas situaciones de gol pero no las logró convertir. Para eso deberá superar como visitante a Atlético San Jorge, que hasta aquí no cayó en lo que va de todo el certamen.

Una victoria por dos goles forzará la definición desde el punto del penal, mientras que un triunfo más amplio lo depositará automáticamente en la siguiente instancia. En tanto que cualquier otro resultado dejará fuera de competencia a los dirigidos por Juan Carlos Garello.

Un plantel comprometido, con jugadores de la casa y un alto sentido de pertenencia buscará dejar su huella ante un escenario complejo. Los jueces serán de la Liga de Oncativo (Córdoba). Brian Chiaraviglio será el árbitro, Federico Valle y David Peninger los asistentes, mientras que Javier Segura estará como cuarto.