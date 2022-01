Con renovadas expectativas se puso en marcha la pretemporada del CRAR

En la tarde de este sábado se puso en marcha la pretemporada del Círculo Rafaelino de Rugby de cara al calendario 2022 del Torneo Regional del Litoral, que lo tendrá interviniendo en el segundo nivel a partir del 19 de marzo cuando debute frente a Logaritmo de Rosario, como visitante. Un número alentador de alrededor de 60 jugadores del plantel superior y M19 se dieron cita en el Club, teniendo en cuenta que en esta época muchos aún están de vacaciones.

Luego de la presentación del presidente Alberto Spota, destacando los logros de 2021 y los importantes compromisos para encarar a partir de esta nueva convocatoria, mencionando también la trascendencia de las obras que desarrolla actualmente el Club (los vestuarios nuevos fundamentalmente), tomó la palabra el Head Coach Enrique López Durando.

También valoró todo lo conseguido el año pasado, manifestando "espero que lo hayan podido disfrutar mucho, pero desde hoy iniciamos un nuevo desafío. Va a ser duro, exigente y esperemos que también épico", en referencia al deseo de poder regresar a la máxima categoría en 2023, aunque queda claro que no se trata de una obsesión ni mucho menos, dado que el principal objetivo sigue siendo fortalecer el plantel y continuar por el camino del crecimiento en general.

Posteriormente el plantel comenzó a realizar los primeros trotes y tareas físicas a cargo del PF, Eduardo Gentile. Cabe mencionar que el staff técnico es el mismo que en 2021 en líneas generales, con la incorporación de la nutricionista Juliana Selvaggi.

Cabe recordar que CRAR ya tiene dos partidos amistosos confirmados: con Carlos Paz Rugby (en Rafaela el 5 de marzo) y ante San Martín de Villa María, el 12 del mismo mes. En ese partido la entidad cordobesa inaugurará su iluminación, siendo valorable que haya elegido a la entidad rafaelina para compartir ese importante acontecimiento.



ENTREGA DEL TROFEO

Previo al comienzo de los trabajos, Quique López Durando mencionó al plantel que antes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo asistieron junto al capitán Juan Nicolás Imvinkelried a la Unión Santafesina en la capital provincial, para recibir los números reconocimientos logrados por las conquistas de la temporada anterior. Aprovechando el momento, el centro del primer equipo entregó la Copa al presidente Alberto Spota para que pase a formar parte de la galería de trofeos.



TODO EL STAFF 2022

Head Coach: Enrique Lopez Durando.

Entrenadores: Gerardo Simondi – scrum y tiradores de line, # representante del staff en SCR; Mauro Bianco – line out; Maximiliano Bertholt – backs y medios, # responsable reserva; Ernesto Algaba – backs y uso del pie; Orlando Long – forwards, responsable pre reserva; Walter Butto – forwards, responsable M19; Enrique Lopez – backs – generales del juego (sistema ataque y defensa), responsable primera.

Preparador físico: Prof. Eduardo Gentile.

Kinesiólogo: Lic. Matías Campiteli.

Psicólogo: Lic. Marcelo Galiano.

Nutricionista: Lic. Juliana Selvaggi.

Analista de video: Cristian Martino.

Equipo de managers: Silvit Simondi -coordinadora; Mario Rossini -administración / interlocutor c CD y clubes; Mario Seen -planillas; Juan Imvinkelried – logística; Nicolás Cáceres -logística; Franco Pagliero -logística; Jorge Martínez -logística; Diego Airasca – camarógrafo; Carina Airasca – edición fotos y videos.