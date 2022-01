Se queda Pedro Rubiolo

Cuando promediaba 2021 y Pedro Rubiolo ya era campeón de la Superliga Americana con Jaguares, además de integrar la selección de Los Pumitas, muchos en la entidad Verde veían casi imposible que este año el forward pudiera continuar vistiendo la camiseta de CRAR en el TRL.

Pero el juvenil, junto a su entorno, confirmaron la continuidad y seguirá fichado en CRAR este 2022. No obstante, no hay certezas de la cantidad de partidos que pueda disputar en el Torneo Regional del Litoral ya que dependerá de los compromisos con Jaguares y Los Pumitas. Pero igualmente será para disfrutar en las ocasiones que pueda estar.

Rubiolo, junto a Ignacio Sapino (que desde el año pasado integra el Inter Academias UAR), estuvieron en la presentación en el Club, pero no entrenaron a la par del plantel ya que ellos ya iniciaron sus pretemporadas con los respectivos seleccionados UAR.