Sueño cumplido para Barty

BUENOS AIRES, 30 (NA) - Ashleigh Barty, número 1 del ránking mundial, concretó este sábado su sueño deportivo al ganar ante su público el Abierto de Australia, con un triunfo en dos sets ante la estadounidense Danielle Collins, que significó su tercer título Grand Slam. La victoria de Barty fue con parciales de 6-3 y 7-6, en su encuentro más complejo del camino al título, quizás por los nervios de estar a las puertas de dejar el triunfo para una tenista local 44 años después.

"Se me hizo realidad un sueño. Estoy muy orgullosa de ser australiana. Gracias a todos por el apoyo", aseguró Barty, quien ya había ganado en Roland Garros en 2019 (ante la checa Markéta Vondroušová) y Wimbledon 2021 (contra la checa Karolína Plíšková).

Barty empezó con solidez para quedarse con el primer set gracias a un quiebre a su rival, pero en el segundo parcial tuvo que transpirar demasiado. Es que Collins llegó a estar 5-1 arriba en el marcador, momento en el que llegó la reacción de la australiana, quien estiró la definición al tie break y demostró todo su poderío.

Barty fue la primera australiana en llegar a la final de single de Melbourne Park desde Wendy Turnbull en 1980, y es la primera en coronarse desde Chris O’Neil en 1978. La particularidad de su camino al título fue que eliminó a cuatro tenistas estadounidenses en sus cuatro últimos partidos: Amanda Anisimova en octavos, Jessica Pegula en cuartos, Madison Keys en semifinales, y Collins en la final. Además, en todo el certamen no perdió un solo set.

Por otra parte, se convirtió en la única jugadora en activo junto a Serena Williams en haber ganado torneos de Grand Slam en todas las superficies (cemento, césped y polvo de ladrillo).



NADAL POR EL 21

El español Rafael Nadal tiene este domingo la gran chance de establecer un nuevo récord con 21 títulos de Grand Slam enfrentándose al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y máximo favorito, en la final del Abierto de Australia en la ciudad de Melbourne.La gran definición en el Rod Laver Arena, desde las 5.30 de Argentina, cierra una edición de por sí histórica por la escandalosa previa en torno al 1 del ranking ATP y máximo campeón del torneo (9), Novak Djokovic, que fue deportado del país por no tener la vacuna contra el coronavirus.

Sin el serbio y con la ausencia del suizo Roger Federer (lesionado), los otros vértices del "Big 3" con 20 coronas en torneos grandes, Nadal quedó con el camino allanado para convertirse provisoriamente, al menos en lo estadístico, en el mayor campeón de la historia del tenis mundial.