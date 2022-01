El oficialismo celebró que "no habrá ajuste" y la oposición reclamó ver "la letra chica"

El anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda fue celebrado tanto por el oficialismo como por la oposición, aunque los dirigentes del Frente de Todos destacaron que no se avance en un ajuste y los de Juntos por el Cambio reclamaron un plan económico y pidieron "ver la letra chica" del entendimiento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó que el Gobierno "defendió la reactivación económica" y afirmó que el entendimiento "genera confianza dentro y fuera del país".

"La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución", dijo Massa, que agregó: "Tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona". "El país tenía un ancla en la deuda heredada. Necesitábamos este acuerdo para tener más sustentabilidad. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo", sostuvo el líder del Frente Renovador.

En tanto, el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, también celebró el anuncio del entendimiento y señaló que "es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para la economía".

"Oportunamente el Congreso tratará los términos del acuerdo. Reivindicó la actitud responsable de la oposición en un tema clave para la vida de los Argentinos", añadió.

A su turno, el diputado del Frente de Todos Leandro Santoro resaltó: "El compromiso de campaña fue resolver la deuda sin aplicar planes de ajuste". "Llegó el Covid y la Argentina reestructuró con los acreedores privados. Hoy acuerda con el FMI un programa de ordenamiento macro por crecimiento, sin afectar partidas sociales ni de desarrollo.

Cumplimos", expresó Santoro.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también publicó un mensaje en su cuenta personal de la red social Twitter y señaló: "El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento".

Por su parte, el senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo señaló que "todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia" y consideró: "Se podría haber evitado un año de angustia, pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos".

Además, planteó que resta "ver la letra chica del acuerdo". "En principio vemos bien el entendimiento. La letra chica no está clara todavía y tampoco está claro cuál es el apoyo que tiene el Frente de Todos. Además va a ir el Congreso y ahí resolveremos una opinión definitiva", sostuvo en diálogo con NA.

El canciller Santiago Cafiero, asimismo, consideró: "Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir seguir creciendo. El objetivo del presidente Alberto Fernández es claro: ordenar las cuentas reafirmando nuestro compromiso con las políticas de justicia social".

El economista y diputado nacional del radicalismo Martín Tetaz sostuvo: "El Fondo no lo presenta como un acuerdo sino como ´entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI´. Muy importante: el Fondo confirma lo que Martín Guzmán negó: hay un acuerdo para reducir subsidios" energéticos.

"Por más que lo nieguen el presidente (Fernández) y el ministro (Guzmán) hay un ajuste fiscal y monetario que, paradójicamente, planea llegar en 2024 a los mismos niveles de déficit y emisión que había en 2019", agregó.

En tanto, la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz resaltó: "Después de una larga negociación, se llegó a un acuerdo que no impone ni condiciona, significando una solución a un grave problema, y genera confianza dentro y fuera de la Argentina. El default era darle la espalda al mundo".

"El país no necesitaba esa deuda -contraída por el gobierno de Mauricio Macri-, menos en esas condiciones, pero sí necesitaba este acuerdo. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo. Tenemos una solución, un acuerdo, un camino. Ahora toca que todos y todas rememos para el mismo lado bandera de Argentina", agregó.

Su colega diputado, pero del radicalismo, Facundo Manes afirmó: "Es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI".

"El acuerdo con el FMI es esencial para que la Argentina vuelva a acceder al mercado de capitales y comience un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas del Estado. El Presidente se comprometió a enviarlo al Congreso y esperamos que así sea. Pero, además del acuerdo con el FMI y el apoyo de las potencias, necesitamos una visión integral, voluntad política y sentido común en el frente interno. No tener un plan económico claro pone en riesgo una discusión seria sobre el futuro del país", añadió.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, definió como "una gran noticia" el acuerdo con el FMI porque "permite continuar la senda del crecimiento, no significa ajuste en las políticas sociales y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología".

Finalmente, el líder de SOMOS/Barrios de Pie, Daniel Menéndez, subrayó "la firmeza de este Gobierno para lograr un acuerdo con el FMI que no contempla restricciones que posterguen el desarrollo y así dar continuidad a la recuperación de la Argentina".