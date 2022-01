Por Diana Mondino*



(Especial para NA). - Como dice el poema de Antonio Machado, convertido en bella canción por Joan Manuel Serrat, se hace camino al andar. El reciente entendimiento con el FMI indica un posible camino por el cual andaríamos y es una reducción del déficit fiscal muy gradual, llegando a 2025 con déficit nulo. Asimismo, indica que el BCRA paulatinamente irá dejando de financiar al Gobierno.

¿Cómo se logra esa reducción? Aparentemente habría un aumento de tarifas pero no se indican otras reducciones de gastos. El enorme costo fiscal disminuye las expectativas de gran crecimiento de la economía, ya que es poco probable que así sea dado porque el sector privado tiene poca capacidad de incentivos para mejorar el empleo.

El sendero de reducción del déficit a lo largo de 3 años indica que de alguna manera ha de conseguirse financiación durante ese tiempo, y ya sea por mayor endeudamiento en el mercado interno o por mayor emisión si se financia con el BCRA, en ambos casos el sector privado tendría poco acceso al crédito y alta inflación.

El fortalecimiento de reservas planeado es muy factible, especialmente si se liberan las trabas a las exportaciones actuales, que no sólo padecen el tipo de cambio oficial y retenciones sino un cúmulo de otras restricciones. Ese camino está expedito, es sólo cuestión de acelerar.

Respecto al nivel de gastos se menciona la reducción de subsidios en el área energética pero no se mencionaron aún otras áreas del gobierno, particularmente las empresas públicas.

El ministro parecía muy satisfecho porque se reconozca a la inflación como multicausal aunque en estos dos años no ha indicado cuales son las otras causas y qué está analizando para morigerar esas causas.

En la conferencia de prensa se indicó que continuarían los actuales acuerdos de precios, al mismo tiempo que se espera mejorar salarios reales. Por suerte la inutilidad de esa política ya la previó el poeta, hablando de "estelas en la mar".

También se indica que "este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad".

El propio presidente del BCRA indicó en una entrevista que "se evitó un precipicio cambiario". Este es un camino muy angosto, ya que debe conjugarse con el actual ritmo de devaluación para evitar que las tasas sean muy positivas... en dólares.

Me gustaría que el presidente y el ministro cantaran completa la canción y fueran conscientes que no es un gobierno sólo sino toda la Argentina la que responde por estas decisiones. Tener un principio de acuerdo es extremadamente importante y muy positivo. Ya hemos vivido hace poco un default y es algo que los argentinos no debemos volver a cometer.

Faltan unas semanas todavía para llegar al acuerdo. Es importante que podamos mirar hacia adelante, reducir el ritmo de crecimiento del endeudamiento, dejar las culpas propias y ajenas y no repetir errores del pasado.

También lo dice el poema: Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.



(*) Economista - Universidad CEMA