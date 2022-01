El blue bajó $10 y subieron acciones y bonos

El dólar paralelo se derrumbó ayer $10 y cerró en los $212,50, mientras que las acciones y bonos subieron hasta un 9% en Wall Street y casi un 3% en la bolsa porteña, como reacción del mercado después del anuncio oficial del Gobierno de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La baja del dólar marginal y la reacción al alza del mercado de acciones se produjo luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el acuerdo con el FMI para reestructurar los pagos de una deuda por 44.500 millones de dólares, casi en simultáneo con la apertura de los mercados financieros.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 2,6%, a 88.177,20 puntos. En el segmento de bonos los títulos soberanos en dólares mostraron avances de hasta 7,7%, mientras el riesgo país de Argentina cayó 66 puntos básicos como respuesta al anuncio de acuerdo con el FMI. Ese indicador de riesgo que mide el banco JP Morgan se ubicó en 1.845 unidades, luego de marcar esta semana un valor máximo histórico de 1.969 puntos. El índice se reinició el 10 de septiembre de 2020 en la zona de los 1.083 puntos tras la reestructuración de deuda soberana que realizó el Gobierno.

El dólar blue se hundió $10 y cerró en los $212,50, su menor valor en más de una semana, después de alcanzar un récord histórico. La incertidumbre por el acuerdo con el FMI había hecho disparar el dólar blue que llegó a cotizar el jueves a $223,50, después de registrar su mayor suba semanal en siete meses de $9,50.



PERSONAS FÍSICAS

COMPRARON MÁS DÓLARES

La compra de dólares por parte de las personas físicas se aceleró en el último bimestre de 2021, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional para frenar la sangría de divisas del Banco Central. Durante diciembre del año pasado, el BCRA le vendió a "personas humanas" (tal la referencia oficial) US$ 421 millones, de los cuales US$ 201 millones fue destinado al pago mediante tarjetas de servicios a no residentes y US$ 169 millones fueron para atesoramiento.

En noviembre las ventas al mismo grupo habían sido de US$ 423 millones, de los cuales US$ 207 millones fueron a pagar servicios con plásticos y US$ 171 millones quedaron "debajo del colchón".

En octubre la venta de divisas a personas físicas había alcanzado a US$ 343 millones, con US$ 173 millones para servicios y US$ 137 millones para ahorro. (NA)