Detalles del acuerdo: reducción fiscal sin ajuste y de la emisión monetaria

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló ayer los principales puntos del entendimiento logrado, que demandará un programa de dos años y medio.

Entre los principales puntos marcó el compromiso de bajar el déficit fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional, así como también el fortalecimiento de la administración tributaria.

"La deuda que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri fue una tragedia", aseguró el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al inicio de una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

"Esto era una soga al cuello que tenía la Argentina y a partir del trabajo técnico del ministro Guzmán hoy a la mañana el Presidente ya acordó con el FMI", señaló el tucumano, quien destacó que el acuerdo "tiene una serie de tópicos", pero que "respeta lo que siempre el Gobierno sostuvo: que la Argentina pueda seguir creciendo".

Asimismo, agregó el ministro coordinador: "Éste era el fin último que buscaba este acuerdo y fue lo que se logró".

Guzmán, por su parte, enfatizó: "Es el mejor acuerdo que se podría alcanzar", aunque negó que el trato con el Fondo suponga un retoque en las políticas que impulsa el Gobierno en materia energética, antes de que el propio organismo internacional se explayara al respecto en un comunicado.

"Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público", sostuvo el FMI, minutos después del anuncio oficial de la Casa Rosada.

El ministro de Economía también dijo: "Esta madrugada alcanzamos un entendimiento sobre el marco macroeconómico y las políticas claves para un nuevo programa con el FMI. Ese marco general tiene dos bloques: el esquema de políticas macro y las llamadas medidas que promuevan el crecimiento".

El entendimiento implica un nuevo programa de dos años y medio de duración, durante el cual el Fondo efectuará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero que la Argentina utilizará para cancelar el acuerdo "stand-by" contraído por el gobierno de Macri y que supone para la Argentina una deuda de alrededor de US$ 44.500 millones.

Luego, se abrirá un período de 10 años para cancelar esa refinanciación, que comenzaría en 2026.

Guzmán también habló de un plan de cuatro bloques acordado con el organismo con sede en Washington: el primero, el fiscal, que prevé un déficit fiscal de 2,5% del PIB para 2022; del 1,9% para 2023; y del 0,5% para 2024.



"FORTALECER LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA"

"Como parte del esquema fiscal va a haber una mejor focalización de los recursos del Estado y una expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para generar más capacidad productiva y el sector privado tenga una actividad más vibrante, y también se va a respetar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, siempre bajo la visión para que el país vaya construyendo más ventajas que nos dé más valor e integración en el mundo, con más conocimiento y capacidad para aplicar ese conocimiento en la producción y más capital público", marcó Guzmán.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que se deberá trabajar en "fortalecer la administración tributaria" para poder lograr una reducción gradual del déficit fiscal "buscando atacar la evasión sobre todo en segmentos de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero".

En segundo lugar, tendiendo al bloque monetario y financiero, el funcionario nacional explicó que debe registrarse una reducción "gradual y decida" de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro Nacional.

"En 2021, el financiamiento monetario al Tesoro finalizó en alrededor de 3,7 puntos del PBI, que fue una reducción con respecto al 7,3 puntos de financiamiento monetario, registrado en el peor momento de la pandemia en 2020", enfatizó.

En 2022, se prevé una contribución del 1% del PBI, a ser reducida en 2023 al 0,6%, con el objetivo de que en 2024 sea "cercana a cero".

El tercer bloque del entendimiento tiene como eje central los números de la inflación. "​Se acordó un enfoque integral. Se parte de la premisa que es una factor multicausal y hay que atacar todos ellos de forma concurrente", aseguró Guzmán, que señaló como claves para hacerle frente "reducir la emisión monetaria" y prolongar los acuerdos de precios.

​"Va a ser importante el trabajo entre el sector público y el privado en dos años para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las políticas de precios e ingresos redunden en un aumento del poder adquisitivo del salario", afirmó.

Finalmente, el último eje de la negociación es "el externo y de la política cambiaria". "No va a haber ningún salto cambiario", destacó el ministro, en sintonía con un marcado descenso en la cotización del dólar blue en el mercado secundario porteño este viernes, a la vez que remarcó: "Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados, no hay ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas".

"Es el mejor acuerdo que se podía alcanzar", afirmó el ministro de Economía, para luego precisar que habrá revisiones de forma trimestral y tras ello habrá desembolsos.

También confirmó el pago de poco más de 700 millones de dólares al FMI previsto para este viernes y dijo que el Gobierno tiene como objetivo robustecer las alicaídas arcas del Banco Central durante 2022 con al menos US$ 5.000 millones. (NA)