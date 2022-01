Concluyó la moratoria municipal con convenios por $170 millones

Finalmente, la moratoria municipal que terminó el jueves permitió firmar convenios por un total de 170 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento fue a través de pago contado para aprovechar al máximo la quita de los intereses, por lo que 134 millones prácticamente ya ingresaron a la tesorería del Estado local. La Opinión ya había anticipado en su edición del miércoles que los números eran positivos, cuando a esa altura se habían celebrado acuerdos por 162,5 millones.

El plan de regularización de contribuyentes morosos incluyó deudas por Tasa General de Inmuebles, Contribución por Mejoras, Derecho de Registro e Inspección, convenios de pagos, rentas varias, demás tasas y derechos; multas por infracciones de obras y multas de tránsito, excepto las relativas a alcoholemia; cruce de semáforos en rojo; multas por violación de las restricciones y demás medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria y los planes de pago celebrados en el marco de la moratoria 2020.

"Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Municipal evaluó, planificó, diseñó y ejecutó distintas acciones que permitieron acompañar las necesidades de todos los sectores de nuestra sociedad ante la coyuntura sanitaria que afectó no solo la salud, sino también la economía. Una de las herramientas se enfocó en la cuestión tributaria", se destacó este viernes en un parte. "Luego de realizado un análisis exhaustivo de la situación, los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda y Finanzas establecieron la extensión de un período de moratoria que se había iniciado en el mes de marzo de 2020, a partir de una crisis macroeconómica que obligó a las autoridades locales a tomar medidas que les facilitara a los contribuyentes seguir cumpliendo con sus compromisos tributarios y, al Municipio, sostener el flujo de ingresos en sus arcas", agrega.

En ese marco, la pandemia marcó la necesidad de su prórroga, tomando en cuenta, precisamente, la aparición, evolución e incidencia de la misma en el movimiento productivo, comercial, de servicios y laboral en nuestra ciudad. "Ciertamente, Rafaela se destaca, entre otras cuestiones, por tener una alta respuesta de los contribuyentes para con el cumplimiento de los tributos. Esta no fue la excepción", remarcan desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas que conduce Heriberto Lanfranco.

Durante la primera etapa de la moratoria, que tuvo vigencia desde marzo hasta junio de 2020, se realizaron 3.818 convenios por un total de 54,6 millones de pesos. En la segunda, desde agosto hasta noviembre del 2020, se suscribieron 4.755 planes de pago por un total de 61,4 millones de pesos.

Por otra parte, se elaboró un Plan Pandemia que rigió desde julio de 2021 hasta este jueves 27 de enero de 2022. Durante ese lapso se formalizaron 6.885 convenios por un total aproximado de 170 millones de pesos, una cifra que no es exacta ya que aún se están tabulando datos, aclaran desde la Secretaría de Hacienda.

"Es válido destacar que alrededor del 80 por ciento de los convenios fueron abonados de contado. Esto fue así ya que, por un lado, se estableció la quita de intereses para esa modalidad; cuestión que fue aprovechada, en particular, en los casos que presentaban deudas relativamente recientes", subraya el parte. "Por el otro, obedece a la reactivación paulatina de nuestra economía", añade.

Los rubros en donde más convenios se establecieron son Tasa General de Inmuebles y multas por infracciones de tránsito, detalla el reporte.

"Para el Estado local, estar presente y brindar respuesta a las necesidades de las economías familiares, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y el sector agroindustrial y de servicios, todos ellos fundamentales para la evolución de Rafaela como ciudad, es un deber que va a la par del singular cumplimiento por parte de quienes con su esfuerzo tributan para sostener todos los servicios que el Municipio presta", finaliza.