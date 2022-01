Escasa incidencia del PreViaje en Santa Fe

Por Juan Chiummiento



Aunque fueron varias las gestiones que buscaron posicionar a Santa Fe como destino turístico, las temporadas pasan y la provincia sigue quedando relegada entre las elecciones de los viajeros. Este 2022 no fue la excepción: a pesar que las autoridades lo consideran un "éxito", las cifras arrojadas por el programa PreViaje demuestran lo contrario.

Según datos aportados por el Ministerio de Turismo y Deportes nacional, Santa Fe capturó menos del 0,6% del total de ciudadanos que accedieron a PreViaje: 25.000, sobre un total de 4,5 millones. El desempeño se encarece aún más si se considera que el 30% de esos 25.000 provienen de la misma provincia, con lo que el número real de turistas se ubica en torno a los 17.500.

Como siempre, frente a un mismo hecho también hay otras interpretaciones. El secretario de Turismo Alejandro Grandinetti festejó en varias ocasiones que la temporada resultaba positiva, pues esos 25.000 viajeros significaron 14 veces más que en la primera edición del programa nacional. Claro que nunca aclaró que se dio en el marco de un crecimiento del 1.000% a nivel nacional, lo que suaviza ese gran salto celebrado por las autoridades.

El 61% de los viajes concretados en la provincia tuvo como destino la Rosario, y el 15% la ciudad de Santa Fe. La alta concentración en las dos principales localidades habla a las claras del poco éxito que tuvieron las diversas gestiones provinciales en consolidar destinos alternativos. Si bien la bajante del río Paraná complejiza la situación, ¿cómo es que no se logró amplificar la oferta turística en el amplio y magnífico delta que tiene nuestra provincia? ¿Los 700 kilómetros de costa no merecen mayor atención?

A la luz de las estadísticas, PreViaje significó antes un beneficio para los santafesinos que para Santa Fe. Como contracara del bajo número de viajeros que eligieron la provincia como destino, fueron 415.000 los santafesinos que usaron PreViaje para concretar sus compras vacacionales.

Santa Fe quedó muy lejos de las diez provincias que encabezaron el ránking de las más elegidas. Según datos del gobierno nacional, Buenos Aires quedó a la cabeza con 849.000 visitantes, Río Negro segunda con 700.000 y Córdoba tercera con 381.000. El listado de las diez principales se completa con Mendoza (306.000), Tierra del Fuego (303.000), Santa Cruz (300.000), Misiones (250.000), Neuquén (237.000), Salta (207.000) y CABA (158.000).

Previaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor de tu viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina. Durante 2021, la segunda edición del programa PreViaje benefició a 4.500.000 turistas y se ingresaron comprobantes por $99.000 millones, lo que multiplicó por diez el total de lo facturado en 2020. El 51% del consumo corresponde a agencias de viajes, el 32% a alojamientos y el 12% a transporte aéreo. El gasto promedio por comprobante fue de $48.000.